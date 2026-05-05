Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında denetim gündemiyle toplandı.

Genel kurulda söz alan CTP Milletvekili Filiz Besim, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki mevcut durumu eleştirerek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Besim, ülkede bu alanda yeterli yasal düzenleme bulunmasına rağmen uygulamada ciddi eksiklikler yaşandığını ifade etti. Özellikle denetim, yaptırım ve bilinçlendirme konularında yetersizlik olduğunu vurgulayan Besim, mevcut sistemin sahada etkili şekilde işlemediğini söyledi.

Çalışma Bakanlığı’nın bu alandaki kapasitesine de değinen Besim, Çalışma Dairesi’nin hem personel sayısı hem de uzmanlık açısından yetersiz kaldığını belirtti. İş sağlığı ve güvenliği alanının ayrı bir yapı altında daha güçlü şekilde örgütlenmesi gerektiğini dile getirdi.

“İnşaat sektörü en riskli alan”

İnşaat sektörünün en riskli alanların başında geldiğini kaydeden Besim, yabancı iş gücünün yoğunluğu, dil engeli ve eğitim eksikliklerinin riskleri artırdığını söyledi. Zorunlu eğitimlerin çoğu zaman uygulanmadığını belirten Besim, iş sağlığı ve güvenliğinin bir mevzuat konusu olmanın ötesine geçerek toplumsal bir bilinç haline gelmesi gerektiğini ifade etti.

Meslek hastalıkları…

Besim ayrıca meslek hastalıklarının da en az iş kazaları kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Termik santral, taş ocakları ve radyasyon içeren iş kollarında çalışanların ciddi risk altında olduğunu belirten Besim, bazı alanlarda gerekli sağlık taramalarının yapılmadığını kaydetti. Bu noktada Çalışma ve Sağlık bakanlıkları arasında daha güçlü bir iş birliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

“Önleyici politikalar çok önemli”

Konuşmasında önleyici politikaların önemine vurgu yapan Besim, olaylar yaşandıktan sonra tepki vermek yerine riskleri önceden tespit eden bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini belirtti. Dijital denetim sistemleri, belediyelerle koordinasyon, eksik mevzuatın tamamlanması ve caydırıcı yaptırımların hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca iş yeri hekimliği uygulamasının da gecikmeden başlatılması gerektiğini ifade etti.

Hasipoğlu: İş sağlığı ve güvenliğinde denetim ve sorumluluk birlikte yürümeli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da Besim’e cevaben kürsüye çıkarak iş sağlığı ve güvenliği konusunun çok boyutlu ele alınması gerektiğini belirtti. Hasipoğlu, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında hedeflerinin yalnızca kuralları hatırlatmak değil, toplumda “önce insan” anlayışını güçlendirmek olduğunu ifade etti.

İş sağlığı ve güvenliğinin sadece yasal bir zorunluluk olmadığını dile getiren Hasipoğlu, bu alanın insan hayatını merkeze alan bir sorumluluk bilinciyle yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Başarılı bir sistemin, işverenin yükümlülüklerini yerine getirmesi, çalışanların kurallara uyması ve devletin etkin denetimiyle mümkün olacağını söyledi.

Denetim faaliyetlerine ilişkin verileri de paylaşan Hasipoğlu, 2025 yılı boyunca toplam 4 bin 542 denetim gerçekleştirildiğini ve bu kapsamda yaklaşık 60 milyon TL ceza kesildiğini açıkladı. İnşaat sektöründe ise 710 denetim yapıldığını belirten Hasipoğlu, gerekli durumlarda faaliyet durdurma ve çeşitli yaptırımların uygulandığını kaydetti.

2026 yılının ilk iki ayında da denetimlerin sürdüğünü ifade eden Bakan, Ocak-Şubat döneminde 1129 denetim yapıldığını ve yaklaşık 18 milyon TL ceza uygulandığını söyledi. Aynı süreçte inşaat sektörüne yönelik 185 denetim gerçekleştirildiğini de ekledi. Bakanlık bünyesinde 13 müfettiş ve 9 denetim personelinin görev yaptığını belirtti.

İş kazaları rakamları…

İş kazalarına da değinen Hasipoğlu, 2025 yılında 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 2026’da ise şu ana kadar 2 ölümlü iş kazası yaşandığını açıkladı. Ülkede 145 aktif iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulunduğunu, yetkilendirilmiş kuruluş sayısının 7, eğitim kurumu sayısının ise 3 olduğunu aktardı.

Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde yeni çalışmalar yürütüldüğünü belirten Hasipoğlu, özellikle riskli sektörlerde çalışanların sağlık durumlarının takip edilmesi amacıyla iş yeri laboratuvarı kurulmasının planlandığını açıkladı.

“Belediyelerle de koordinasyon içindeyiz”

Belediyelerle de koordinasyon içinde olduklarını ifade eden Hasipoğlu, ruhsat ve nihai onay süreçlerinde iş sağlığı ve güvenliği raporlarının dikkate alınmasının önemine dikkat çekti. Zorunlu eğitimlerin uygulanmasında eksiklikler bulunduğunu kabul eden Bakan, eğitimlerin Lefkoşa ve Gazimağusa’da başladığını ve kısa sürede diğer bölgelere yayılacağını sözlerine ekledi.