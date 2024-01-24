Daireden yapılan duyuruda, başvuruların gerekli belgelerle birlikte Hayvancılık Dairesi merkez ve kaza şubelerine en geç 9 Şubat tarihine kadar, mesai saatleri içinde yapılması gerektiği kaydedildi.

Belgelerini güncellemeyen, başvurularını yenilemeyen ya da yeni başvurularını yapmayan üreticilerin kayıtları oluşturulamayacak ve aynı zamanda yem hammaddesi desteğinden yararlanamayacak.

Daha önceki senelerde yapılan üreticinin beyanında herhangi bir değişiklik yoksa, sadece başvuru formunu doldurmaları yeterli olacak.

Yeni başvuru yapacak üreticiler ise başvuru formuyla birlikte gerekli belgeleri sunması gerekiyor.

Gerekli olan belgeler duyuruda şöyle açıklandı:

"Hayvancılık Dairesinin Düzenlemiş Olduğu 'Kendi yemini yapan işletme kayıt formu'nun doldurulması, kimlik fotokopisi, Veteriner Dairesi kayıt belgesi, işletme koçan/tahsis veya kira sözleşmesi, şirketler için Şirketler Mukayyitliğinden 4’lü set (Adres Onay Belgesi, Hissedarlar Onay Belgesi, Direktör Kurulu Onay Belgesi, Limited Şirket Kuruluş Onay Belgesi)"