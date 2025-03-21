Daire, ‘Yoklama Bildirgeleri’ adreslerine ulaşmayan kişilerin, maliye.gov.ct.tr internet sayfasından söz konusu belgeyi temin edebileceklerini belirtti.

‘Yoklama Bildirgeleri’ 17 Nisan 2025 tarihine kadar kazalarda Gelir ve Vergi Dairesi Şubelerine veya doğrudan Lefkoşa Hazine ve Muhasebe Dairesi Emeklilik Şubesi’ne ulaştırılması gerekiyor.

Hazine ve Muhasebe Dairesi, çeşitli nedenlerle ‘Yoklama Bildirgeleri’ni belirtilen süre içerisinde göndermeyenlerin emekli maaşlarının, tedbir olarak banka hesaplarına yatırılmayacağını kaydetti.

Maliye Bakanlığı'na bağlı Hazine ve Muhasebe Dairesi’nden yapılan açıklama şu şekilde;

“Maliye Bakanlığı’na bağlı Hazine ve Muhasebe Dairesi’nin Emeklilik Şubesi’nden maaş ödenen emekliler veya hak sahiplerine, hayatta olup olmadıklarını kontrol etmek amacıyla ‘Yoklama Bildirgeleri’ adreslerine postalanmaya başlanmıştır.

‘Yoklama Bildirgeleri’, 17 Nisan 2025 tarihine kadar, kazalarda Gelir ve Vergi Dairesi Şubelerine veya doğrudan Lefkoşa Hazine ve Muhasebe Dairesi Emeklilik Şubesi’ne ulaştırılması gerekmektedir.

‘Yoklama Bildirgeleri’ adreslerine ulaşmayan kişiler, maliye.gov.ct.tr internet sayfasından bu belgeyi temin edebileceklerdir.

Çeşitli nedenlerle ‘Yoklama Bildirgeleri’ni belirtilen süre içerisinde göndermeyenlerin emekli maaşları, tedbir olarak banka hesaplarına yatırılmayacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”