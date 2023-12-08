AB Koordinasyon Merkezi Evren Çavdır Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Ozan Özuyanık, AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Selçuk Yürükoğulları ve Cumhurbaşkanlığı, Ticaret Odası, Sanayi Odası ile Dışişleri Bakanlığı’ndan yetkililer katıldı.

Toplantıda, Hellim’in 12 Nisan 2021 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından menşe korumalı ürün olarak tescil edilmesine takiben, ülkemizde üretilen Hellim’in coğrafi tescil tüzüğüne ve AB gıda güvenliği kurallarına uygun olarak üretilmesi yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca hellimin üçüncü ülkelere ticareti, küçükbaş hayvan sütünün artırılması ve hellim harici diğer süt ürünlerinin Avrupa’ya ticareti konuları da ele alındı.