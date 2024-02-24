Alayköy’de 21 Şubat’ta, saat 23.00-24.00 saatleri arasında bir gece kulübü içerisinde, bir çalışana ait cep telefonunun çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, meseleyle ilgili zanlı olarak aranan D.N.O. (E-21), 23 Şubat’ta Ercan Havalimanı’ndan “yurt dışına çıkış yapmak” istediği sırada tespit edilerek tutuklandı.

Ayrıca bahse konu şahsa yapılan muhaceret kontrolünde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, zanlının “ikamet izinsiz” olarak ikamet ettiğinin de tespit edildiği bildirildi.

Polisin soruşturması devam ediyor.





