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Çarpmanın etkisiyle savrulan VD 790 plakalı araç, apartmanın duvarına da çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. VD 790 plakalı araç sürücüsü Walid Babatunjı Jokanola ise tutuklandı. Polisin soruşturması sürüyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, dün saat 19.00 sıralarında Neşe Sokak üzerinde meydana geldi. Walid Babatunjı Jokanola (E-28), 86 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VS 786 plakalı araçla kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, yol üzerinde bulunan Ahmet Sami Topcan Sokak kavşağına geldiğinde, “dikkatsizce sola dönüşe geçmesi” sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solundan çıkarak bir apartman önünde park halinde bulunan VD 790 plakalı araca çarptı.

Hamitköy’de 86 promil alkollü sürücü kaza yaptı.

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