Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kadir Çetin olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan İskele’de sakin zanlı Kourosh Mohammadi’nin 28 Aralık 2024 tarihinde saat 19:30 raddelerinde Erülkü süper market içerisinde müşteri olarak bulunduğu bir esnada market içerisinden toplam değeri 9.124,93 TL olan No Nome Black Man, 3 adet Aket Grill Burger, 0,940kg Polonez Pilic Füme, Bey Et Kuzu Gerdan, Bey Et Ciğer, 3 adet Yağmur Karışık Su, Ateşli Arı Balı, Myday Krem Şanti , 2 adet Nutella 400gr , M.Başlar Taze Kaşar, Wk Pilli Damacana, 2 adet Bolçi Dubai Çikolatası 4 adet Snicker 2x40gr , 2 adet U4 Keçeli Kalem, 2 adet Fomax Highlighter, No Nome Parfum Me , Smart Kids Fineli , Fox Su Bazlı Keçe , Globox Kuru Boya ürünlerini ve Dağcı Sırt çantasını kasadan ödeme yapmayarak geçerek sirkat etmeye çalıştığı esnada görevliler tarafından tespit edildiğini söyledi. Polis olay yerine gelen polis ekipleri tarafından suçüstü tutuklanan zanlının şubeye celp edildiğini ve konu ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında ayrıca ülkede 25 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 553 gün kaçak olarak bulunduğunun tespit edildiğini mahkeme aktardı. Polis memuru, zanlının almış olduğu ürünlerin emare olarak alındığını, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, ülkede yasal statüsü bulunmayan zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin ürünlerin parasını ödediğini iddia etti. Bu iddia üzerine polis memuru, kamera görüntülerinden zanlının çaldığı ürünleri yine marketten çaldığı sırt çantasına doldurduğunu, kasanın yanından ittirerek çıkardığını ve alışveriş arabasına koyduktan sonra parasını ödeyip satın aldığı ürünlerle sırt çantasının üzerini kapattığının görüldüğünü açıkladı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.