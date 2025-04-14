Sağlık Bakanlığı "14-20 Nisan Kalp Sağlığı Haftası" nedeniyle yayımladığı mesajda, kalp ve damar hastalıklarına dikkat çekmek ve bilinç oluşturmak amacıyla Nisan ayının ikinci haftasının “Kalp Sağlığı Haftası” olarak belirlendiğini hatırlattı.

Kalp ve damar (kardiyovasküler) hastalıklarının büyük bir kısmının risk oluşturan etmenlerle mücadele edilerek önlenebildiği ifade edilen mesajda, Dünya Sağlık Örgütü’nün kişilerin hayat tarzlarında yapacakları değişiklikler ve düzenlemelerle kardiyovasküler hastalıklardan dolayı oluşan ölümlerin yüzde 80’inin engellenebileceğini vurguladığı aktarıldı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün, sağlıksız beslenme, fiziksel hareketsizlik, tütün kullanımı, alkol kullanımı ve hava kirliliğinin önlenebilir risk faktörü olduğunun altını çizdiği yer alan mesajda yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri, yüksek kan kolesterol, aşırı kilo (obezite) ve ailede kalp hastalıklarına yatkınlığın önemli risk faktörleri olduğu ifade edildi.

Mesajda, kalp ve damar hastalığı olan kişilere ise şu önerilerde bulunuldu:

"Dengeli ve sağlıklı beslenin, her gün fiziksel aktivite yapın, tütün ve tütün ürünleri kullanmayın, alkolden uzak durun, kardiyovasküler riskinizi öğrenenin, kilo kontrolünüze dikkat edin ve kilolu olup olmadığınızı öğrenenin, tansiyonunuzu (kan basıncınızı) öğrenenin, kan şekerinizi öğrenenin, trigliserid ve kolesterol değerlerinizi öğrenenin, doktor kontrollerinizi ihmal etmeyin. Doktorunuzun sağlıklı yaşam önerilerine uyun.”