Bahar Sancar yazdı...

Herkes her şey olmak isteyebilir...

Ama realite öyle değil...

Örneğin, her kamera karşısına geçen televizyoncu ya da gazeteci olamaz...

Mesela ben bu bağlamda İnfluencer olanlara saygım sonsuz...

Sonuçta bir iddiaları yok...

“tek gerçek konuşan benim” falan da demiyorlar...

Veya başkalarına hakaret ederek şov da yapmıyorlar!

Fakat bazıları var ki, bizleri mesleğimizden soğuttular...

Kendimize “Gazeteci” demeye utanır olduk...

Kullanılan dilden yapılan hakaretlere kadar tam bir rezalet!

Üyesi olduğumuz sendika Basın-Sen bu konuda son derece önemli ve gerekli bir açıklama yaptı!

Diğer meslek örgütlerinden de bu duyarlılığı bekliyoruz...

Çünkü burası bizlerin ekmek teknesi...

Elbette herkes düşüncelerini ifade edebilmeli…

Yayınlar yapıp diledikleri konularda düşüncelerini açıklayabilmeli...

Ancak bu iş küfre, hakarete ve en önemlisi de gazeteci gibi davranıp gazetecilik etik ilkelerine aykırı hareket etmeye varıyorsa, orada bir durulmalı...

Bu kabul edilemez yaklaşımın ve de davranışın zararı mesleğimize dokunuyor!

İnsanlar gazetecilere demeç vermeye korkar oldu...

Bizleri ‘Öcü’ gibi görüyorlar!

Artık doğruları yazan değil de bir şekilde başkalarına saldırabilecek kişiler olarak kabul edilir olduk!

Bu duruma bir çekin düzen verilmeli!

Gazeteciler ile şov derdinde olanlar ayırt edilmeli...

Kişilerin yatak odaları değil yaptıkları yanlışlar konuşulmalı...

Eleştiri insanların özel hayatına karşı değil icraatlarına göre orantılı yapılmalı...

Kısacası herkes her şey olmamalı ve herkes kendi işini yapmalı...