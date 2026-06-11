Holguin, Teknik Komitelerin çalışmalarının çoğu zaman kamuoyunun dikkatinden uzak yürütüldüğünü ancak adadaki iki toplum arasında diyaloğun, iş birliğinin ve karşılıklı anlayışın gelişmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Konuşmasında bu yılın başlarında Birleşik Krallık’ın desteğiyle Wilton Park’ta düzenlenen toplantıya da değinen Holguin, burada elde edilen başarıların, karşılaşılan zorlukların ve geleceğe yönelik fırsatların birlikte değerlendirildiğini belirtti. Toplantıya katılanların yaşam koşullarını iyileştirme yönündeki kararlılıkları, fikir alışverişine açıklıkları ve ortak çözümler üretme isteklilikleri ise takdir topladı.

Teknik Komitelerin yıllar içerisinde Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasındaki diyaloğu güçlendirdiğine dikkat çeken Holguin, çalışmaların karşılıklı saygı, hoşgörü ve iletişim temelinde bir arada yaşamanın mümkün olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Komitelerin Kıbrıs’ın zengin kültürel mirasının korunmasına katkı sağladığını kaydeden Holguin, halk sağlığı alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesi, çevre projelerinin desteklenmesi ve toplumların yaşamına doğrudan dokunan birçok çalışmanın hayata geçirilmesinin önemli kazanımlar arasında yer aldığını söyledi. Bu başarıların her zaman manşetlere taşınmasa da büyük önem taşıdığını belirtti.

Öte yandan Holguin, Teknik Komitelerin 2008 yılında kurulmasından bu yana görev yapan tüm üyelere teşekkür ederek, gönüllülük esasına dayanan çalışmaların özveri, adanmışlık ve çözüm sürecine bağlılığın güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’taki çabaları desteklemeyi sürdüreceğini ifade eden Holguin, komite üyelerine görüşmeye, köprüler kurmaya ve ortak bir gelecek vizyonu geliştirmeye devam etmeleri çağrısında bulundu. Teknik Komitelerin ortaya koyduğu kararlılık ve azmin, çözümün mümkün olduğuna dair umut verdiğini kaydetti.

Etkinliğe katılanlara da seslenen Holguin, Teknik Komitelerin çalışmalarını yakından takip etmeleri ve daha fazla bilgi edinmeleri çağrısında bulundu. Ortak sorunların çözümünde iş birliği ve diyaloğun önemine dikkat çekti.

Konuşmasının sonunda Kıbrıs’ta kalıcı ilerlemenin zaman içinde kurulan ilişkiler, diyalog ve sürekli etkileşimle mümkün olduğunu belirten Holguin, Teknik Komitelerin bu anlayışın en başarılı örneğini oluşturduğunu ifade etti. Teknik Komiteleri, adada ortak amaç doğrultusunda yürütülen iş birliğinin en somut örneği olarak nitelendirdi.