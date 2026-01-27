Sigmalive sitesinin haberine göre, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin bugün Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’le gerçekleştirdiği görüşme sonrasında açıklamada bulundu.

Holguin; Hristodulidis’le görüşmenin iyi geçtiğini ve bugün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile de bir araya geleceğini belirtti.

Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusunda ilerleme sağlanması için çaba harcayacağını vurgulayan Holguin, "Sn. Hristodulidis’i dinledim. Bugün akşam üzeri Sn. Erhürman’la görüşeceğim ve ilerleme olmasını umut ediyorum, şu ana kadar büyük bir ilerleme yok” ifadelerini kullandı.

Çarşamba günü gerçekleştirilecek üçlü görüşmede metodolojinin ele alınacağını da ifade eden Holguin, “Yarın yapacağım şey metodolojiyi, Sn. Erhürman’ın bir süre önce müzakere masasına koyduğu 4 maddeyi görüşebilmemiz. Yarının konusu bu ve umarım ilerleme olur” şeklinde konuştu.

İlerleme olmaması durumunda gayrı resmi bir 5+1 konferansın düzenlenmesinin çok zor olacağı görüşünü dile getiren Holguin, 5+1 konferansın gerçekleştirilmesinin liderlerin GYÖ’lerde sağlayacakları ilerlemeye bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.