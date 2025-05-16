Haber: Pelin Yükselay

HPV aşılarının mutlaka uygulanması gerektiğinin altını çizen Dalkan, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda hem kız hem de erkek çocukları aşılamak için adımı olduğunu belirterek, bunun doğru olduğunu kaydetti.

Önemli olanın bulaşıcılığın önüne geçmek olduğunu kaydeden Dalkan, “Bu virüs kızlarda enfeksiyon yapan bir türüdür. Bu virüs ilerde genital kanserlere sebep olur, erkeklerde ise penis kanserlerine yol açar. O nedenle hem kız hem de erkek çocukların aşılanması gerekir. Şu an ülkemizde 2012 doğumlular hedef gösterildi. Diğer yaş gurupları için de yapılması gerekir’ ifadelerini kullandı.

“Kaçak estetik uygulamalara karşı denetim şart”

Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtlayan Dalkan, sahte doktor ve kaçak estetik uygulamaları ile ilgili de konuşarak ‘ciddi denetim şart’ vurgusu yaptı.

Vatandaşların da bu konuda bilinçli olması gerektiğinin altını çizen Dalkan, Tabipler Birliği üyesi olmayan hiçbir doktora gidilmemesi konusunda uyardı. Dalkan, kaçak estetisyen ya da doktor ihbarı aldıkları zaman Polis ile birlikte hareket ettiklerini ve ilgili yerlere baskın yapıldığını anlattı. Dalkan kaçak estetiğin ölümcül sonuçları olabileceğini de vurguladı.

Dalkan: Sağlık sisteminde ciddi sorunlar var

Sağlık sisteminde ciddi sorunlar olduğunun da altını çizen Dalkan, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Artan nüfusa karşılık gelebilecek bir sağlık altyapısı yok. Bununla beraber nüfusa yetecek sağlık çalışanı sayısı da yok. Gelecekte yapılması planlanan hastanelerde sağlık çalışan sayısının da planlanması ve uygulama yapılması gerekiyor. Bugünden hemşire ihtiyacı hesaplanmalı ve önümüzdeki dönemlerde istihdamlar yapılmalı. Sıkıntı sağlık çalışanlarında değil yöneticilerde. Sistem çalıştırılmalı.”

“Herkes sağlık çalışanlarına saldırıyor”

Sağlıkta ortaya çıkan her sorunda neden olarak sağlık çalışanlarının öne çıkarıldığını da dile getiren Dalkan, “herkes sağlık çalışanlarına saldırıyor ama yöneticiler görülmüyor. Sağlık çalışanları dövülüyor ama ana nedene bakılmıyor. Sağlıkta ciddi bir dönüşüm lazım” ifadelerini kullandı.

“Lefkoşa’da kapasite artırımına gidilmesi lazım”

Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kapasite artırımına gidilmesi gerektiğini de söyleyen Dalkan, şunları söyledi:

“Kamusal sağlığı güçlendirmenin yolu kapasite artırılmalıdır. Mecvutun üzerine yatırım yapılması gerekiyor. Yeni hastane projesi bu amaçla ortaya çıktı ancak yeni hastane 350 yataklı olacak deniyor. Bu Nalbantoğlu’nun da altında ve kapasiteyi yine karşılamıyor. Nalbantoğlu’nun en büyük sıkıntısı depreme karşı güvenli olup olmadığı. Olası bir depremde yıkılması anında ülke biter. Yeni hastane yapılmalı ama Nalbantoğlu da güçlendirilmeli.”

“İlaçta ciddi bir eksiklik var…”

İlaç eksikliği konusuyla ilgili de konuşan Tabipler Birliği Başkanı Ceyhun Dalkan, Sağlık Bakanı’nın ‘ilaç eksikliği yok’ dediğini ancak olduğunu kaydetti.

‘Belirli bir kesimdeki insanlar ilaca erişemiyor, tedavi alamıyor’ diyen Dalkan, “İlaç Kurulu’nu bırakın kendi paranızla bile ilaç alamıyorsunuz çünkü bulamıyorsunuz’ ifadelerini kullandı.