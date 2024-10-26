Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, Ercan Hava Trafik Kontrol Merkezi’nde kırılan, dökülen, bozulan ve tavandaki ampuller dahil hiçbir ekipmanın yenisinin haftalardır takılamadığını belirtti.

Hükümete uyarılarda bulunan Kapısız, “Sivil Havacılık Dairesi’ni düşürdüğünüz bu aciz durumdan 15 Kasım’a kadar çıkarmazsanız, o tarihten sonra artık anladığınız dilden konuşacağız.” dedi.

Kapısız yaptığı yazılı açıklamada, UBP-YDP-DP hükümetinin geçen yıl ekipmanların eksikliğinden kaynaklı yaşanan, Ercan tarihine kara bir gün olarak yazılan ve yolcuların can güvenliğinin hiçe sayıldığı o günlerden hiç ders almadığını öne sürdü.

Kapısız, “Hükümet, bugün T&T şirketine masraf çıkarılmasın diye, Sivil Havacılık Dairesi’ni tekrar aynı sürecin içerisine sokmuştur.” ifadelerine yer verdi.

Sermayenin masraftan kaçındığını, devletin ise sermayenin cebinden para çıkmasın diye elinden geleni ardına koymadığını öne süren Kapısız, Ercan’da insan canıyla ve havacılık emniyetiyle uğraştıklarını belirtti.

Kapısız, “Bu uyarı, tavandaki eksik ampullerin değiştirip aydınlıkta çalışmamızı sağlamanız için yazılmamıştır. Çalışanlar yarından tezi yok, hükumetinizin alamadığı birkaç lambayı alıp çalışmaya devam edeceklerdir. Sivil Havacılık Dairesini düşürdüğünüz bu aciz durumdan 15 Kasım’a kadar çıkarmazsanız, bu rezilliğe bir son vermezseniz, o tarihten sonra artık anladığınız dilden konuşacağız.” ifadelerine yer verdi.