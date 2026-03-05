Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı (ivedi)”, “Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı ” ve “Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı sırasıyla ele aldı.

Komite, söz konusu yasa tasarılarıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Toplantıya davetli olarak Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ ve Başsavcılık, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Dış Basın Birliği, BASIN-SEN, Medya Etik Kurulu ile İnsan Hakları Platformu’ndan yetkili ve temsilciler katılarak konuyla ilgili görüşlerini sundu.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyeleri UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Ürü Solyalı ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.

Komite toplantısına ayrıca İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Ali Pilli, CTP Milletvekilleri Armağan Candan, Salahi Şahiner, Şifa Çolakoğlu, Sami Özuslu ile Bağımsız Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers de katıldı.