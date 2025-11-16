Gönyeli–Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, kent genelinde sürdürülen temizlik çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, temizlik hizmetlerinin yalnızca belirli dönemlerde yürütülen kampanyalardan ibaret olmadığını, yılın her gününe yayılan düzenli ve planlı bir çalışma olduğunu vurguladı.

Amcaoğlu, saha ekiplerinin gün henüz ağarmadan göreve başladığını belirterek, “Ekiplerimiz sadece çöp toplamakla kalmıyor; yolları temizliyor, bozulan görüntüleri toparlıyor, kavşak ve kaldırımlarda güvenliği etkileyen ayrıntılara anında müdahale ediyor. Çöp konteynerlerinin düzenli yıkanmasından yağmur ızgaralarının zamanında açılmasına kadar, kentin günlük yaşamına dokunan her işi titizlikle sürdürüyorlar.” dedi.

Boş arazilerde biriken atıkların ve yol kenarındaki olumsuz görüntülerin düzenli kontrolle hızla çözüme kavuşturulduğunu ifade eden Amcaoğlu, “Elbette dönemsel temizlik kampanyaları da yapıyoruz; ancak Gönyeli–Alayköy’de asıl farkı yaratan, her gün sahada bulunan ekiplerimizin emeği ve istikrarıdır.” diye konuştu.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Başkan Amcaoğlu, “Biz temizliyoruz; vatandaşlarımızdan da bu çabaya duyarlılıkla yaklaşarak çevreyi kirletmeden destek olmalarını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında tüm çalışanlara ve duyarlılık gösteren kent sakinlerine teşekkür eden Amcaoğlu, “Gönyeli–Alayköy’ü daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir kılmak için emek veren tüm ekip arkadaşlarıma ve hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ederim.” dedi.