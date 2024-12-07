Dün (6 Aralık 2024) Gönyeli’deki HT Art Studio’da gerçekleşen serginin açılışını Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu gerçekleştirdi. Küratorlugunu Aşık Mene nin yaptigi sergiyi yoğun bir izleyici katılımıyla gerçekleşen açılışta Başkan Amcaoğlu, yaptığı konuşmada sanat ve kültürün şehirler için taşıdığı öneme dikkat çekti.

HT Art Studio Gönyeli’nin Sanat Merkezi Oluyor

Başkan Hüseyin Amcaoğlu, serginin açılış konuşmasında, HT Art Studio’nun Gönyeli’nin sanat merkezi olma yolunda ilerlediğini ifade etti ve stüdyonun kurucusu Hare Tahir’i Gönyeli’ye böyle bir mekan kazandırdığı için tebrik etti. Ayrıca sanatçı Hüseyin Billur’un Kıbrıs’ın tarihi ve kültürel mirasını sanat yoluyla aktarmasının, toplum için büyük bir değer taşıdığını vurguladı.

Sergide 74 Eser Yer Alıyor

Hüseyin Billur’un sergisinde, 55 yağlı boya, 9 soft pastel ve 10 dijital baskı olmak üzere toplam 74 eser sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Sanatçının eserlerinde, Kıbrıs’ın resimli tarihi ön planda yer alırken, natürmort, nü ve manzara temaları dikkat çekiyor.

Sergi 13 Aralık’a Kadar Ziyarete Açık

Kıbrıs’ın tarihini ve kültürel dokusunu tuvallerine yansıtan Hüseyin Billur’un sergisi, 13 Aralık Cuma gününe kadar HT Art Studio’da ziyaret edilebilir. Sanatseverler, sanatçının eşsiz yorumlarıyla Kıbrıs’ın doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı bulacak