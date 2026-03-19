Şirketin kurucularından Hakan Törehan, yaptığı açıklamada hem duygusal hem de stratejik açıdan önemli bir dönüm noktasına ulaştıklarını ifade etti.

Son dönemde Miracle’ın vizyonu, ürünleri ve gelişim süreci; global medya ve dijital platformlarda geniş yankı buldu. Uluslararası yayın organlarında yer almaya başlayan şirket, fintech alanında yükselen bir oyuncu olarak konumlanıyor. Törehan, bu görünürlüğün yalnızca bir başarı göstergesi değil, aynı zamanda doğru yolda ilerlediklerinin güçlü bir işareti olduğunu vurguladı.

Şirketin hedefinin sadece büyümek olmadığını belirten Törehan, özellikle Kuzey Kıbrıs’taki genç girişimcilere ilham vermek istediklerini dile getirdi. Teknoloji ve finans alanında daha fazla gencin söz sahibi olması gerektiğine dikkat çeken Törehan, “Bu topraklardan da dünya çapında markalar çıkabileceğini göstermek istiyoruz” dedi

Miracle’ın artık yalnızca bir proje olmaktan çıktığını belirten Törehan, küresel ölçekte büyüyen bir ekosisteme dönüştüklerini ifade etti. Önümüzdeki dönemde daha fazla ürün, güçlü iş birlikleri ve uluslararası etki hedeflediklerini söyleyen Törehan, şirketin büyük bir atılım sürecine girdiğini kaydetti.

Açıklamasında Ramazan Bayramı’na da değinen Törehan, başta Kuzey Kıbrıs olmak üzere tüm İslam âleminin bayramını kutlayarak, sağlık, bereket ve huzur dileklerini paylaştı.