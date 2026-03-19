Başbakan Ünal Üstel, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın Kıbrıs Türk halkının hafızasında şiddet ve acıyla yer etmiş EOKA’ya ilişkin övgü dolu ifadelerine sert tepki gösterdi. Üstel, açıklamasında söz konusu ifadelerin kabul edilemez olduğunu ve tarihsel gerçekleri çarpıttığını vurguladı.

Üstel'in açıklaması şöyle:

“Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın, Kıbrıs Türk halkının hafızasında şiddet, acı ve saldırılarla yer etmiş EOKA’ya yönelik övgü içeren ifadeleri, açık bir skandal ve tarihsel gerçeklerin çarpıtılmasıdır.

EOKA, 1950’li yıllarda Kıbrıs’ta faaliyet göstermiş; başta Kıbrıs Türkleri olmak üzere sivilleri hedef alan saldırılarla anılan silahlı bir örgüttür. Bu örgütün eylemleri, Kıbrıs Türk halkının hafızasında derin acılar ve travmalar bırakmıştır. Böylesi bir yapının “kahramanlık” kavramı üzerinden yüceltilmesi; yaşanan acıları yok saymak, mağdurların hatırasını zedelemek ve şiddeti meşrulaştırmak anlamına gelmektedir. Bu yaklaşım kabul edilemez olduğu kadar son derece tehlikelidir.

Ayrıca söz konusu açıklama, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs meselesinde tarafsızlık iddiasını ciddi biçimde zedelemektedir. Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı saldırılar görmezden gelinirken, bu tür ifadelerin kullanılması, Avrupa’nın kendi değerleriyle açık bir çelişki içindedir.

Kıbrıs Türk halkı, varoluş mücadelesini büyük bedeller ödeyerek vermiştir. Bu halk ne geçmişte boyun eğmiştir ne de bugün eğecektir. Hiç kimse Kıbrıs Türk tarihini yeniden yazmaya yeltenmesin.

Bugün bir kez daha açıkça görülmektedir ki, Kıbrıs Türk halkının en büyük güvencesi Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü’nün yanında durmakta ve bunu kararlılıkla sürdürmektedir.

Avrupa Birliği yetkilileri şunu iyi bilmelidir: Terörü öven, tarihsel gerçekleri çarpıtan ve Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıları yok sayan hiçbir yaklaşım bizim açımızdan yok hükmündedir.

Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözüm ancak, tarihsel gerçeklerin idraki, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesiyle mümkündür.”