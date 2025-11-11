İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu 402 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bugün itibarıyla iddianamemizle (105)’i tutuklu, (170)’i adli kontrollü, (7)’si yakalama emriyle aranan (402) şüpheli ve (1)’i adli kontrollü (5) müşteki-şüpheli hakkında, toplam (143) farklı eylemle ilgili olarak;

“Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma,

Örgütün Hiyerarşik Yapısına Dahil Olmamakla Birlikte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme,

Rüşvet Alma, Rüşvet Verme, İrtikap, İhaleye Fesat Karıştırma,

Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık,

Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama,

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma,

Çevrenin Kasten Kirletilmesi, Orman Kanunu’na Muhalefet,

Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma, Kamu Malına Zarar Verme,

Maden Kanunu’na Muhalefet ve Orman Kanunu’na Muhalefet”

suçlarından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır.

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden (99)’u örgüt mensubu olup, bunlardan;

1’i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İMAMOĞLU,

6’sı örgüt yöneticileri olan şüpheliler Fatih KELEŞ, Murat ONGUN, Ertan YILDIZ, Murat GÜLİBRAHİMOĞLU, Adem SOYTEKİN ve Hüseyin GÜN,

92’si örgüt üyesi konumundadır.

Geri kalan şüpheliler, örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen kişilerden oluşmaktadır.

İddianamede, örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İMAMOĞLU hakkında;

Doğrudan işlediği suçlar olan Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet (12 kez), Suç Gelirlerinin Aklanması (7 kez), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (7 kez) suçlarından,

Ayrıca, suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 220/5’inci maddesi uyarınca, örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen;

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi (2 kez),

Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma (2 kez),

Suç Delillerini Gizleme (4 kez),

Haberleşmenin Engellenmesi,

Kamu Malına Zarar Verme,

Rüşvet Alma (47 kez),

Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma,

İrtikap (9 kez),

Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (39 kez),

Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama (4 kez),

İhaleye Fesat Karıştırma (70 kez),

Çevrenin Kasten Kirletilmesi,

Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet,

Orman Kanunu’na Muhalefet,

Maden Kanunu’na Muhalefet,

suçlarından olmak üzere, toplamda iddianameye konu (142) eylemle ilgili olarak cezalandırılması talep edilmiştir.

HABER - KAYNAK: CNN TÜRK