Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Pınardan, 5 Haziran 2026 tarihinde saat 20.30 sıralarında Oğuz Karayel Sokak üzerinde devriye görevinde bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı bir ekibin şüpheli hareketler sergileyen zanlıyı durdurduğunu söyledi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde bulunan iki adet sigara kutusunda, alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare alındığını kaydetti.

Polis memuru, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün ek tutukluluk emri temin edildiğini belirtti. Bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini, maddenin muhafazasında kullanılan naylonun ise gerekli incelemelerin yapılabilmesi amacıyla PGM İz İnceleme Birimi’ne gönderildiğini açıkladı.

Polis, zanlının sözlü beyanda bulunduğunu ve bu beyanların araştırılmasının sürdüğünü ifade ederek soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.