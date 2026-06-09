Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Pınardan, zanlının 27 Mayıs 2026 tarihinde saat 08.20 sıralarında Lefkoşa’da bir binanın doğu kısmında bulunan çeşitli ebatlardaki ikinci el 6 adet klima iç ünitesini çaldığını söyledi.

Polis, şikâyetin 2 Haziran tarihinde yapıldığını, zanlı hakkında derdest emri temin edildiğini ve 5 Haziran’da Haspolat’ta tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Yürütülen soruşturmada zanlının çalınan ürünleri Haspolat’ta bir hurdacıya sattığının öğrenildiğini aktaran polis, aynı tarihte zanlının huzurunda ikametgâhında yapılan aramada suçu işlerken giydiği tişörtün bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ancak zanlının açıkta bulunan meseleleri ile birçok benzer suç kaydı olduğunu söyledi. Zanlının, 2026 yılı Mart ayında Lefkoşa’da işlediği araç içerisinden sirkat meselesi nedeniyle teminata bağlı bulunduğunu ifade eden polis, teminat altında olmasına rağmen benzer suçları işlemeye devam ettiğini belirterek hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Savcı Ali Yeğen de zanlının benzer suçlar işlemeye eğilimli olduğunu belirterek, bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.