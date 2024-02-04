Galatasaraylı Mauro Icardi, gol yollarında takımının en etkili ismi olarak dikkat çekiyor.

Geçen sezon 26 resmi maçta görev yapan Icardi, 23 kez fileleri havalandırırken, 8 de asist yaptı.

Tecrübeli yıldız, 31 gole doğrudan katkı sağlayarak şampiyonlukta en önemli pay sahiplerinden biri oldu.

Yaz transfer döneminde bonservisi alınan Mauro Icardi, bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor.

Şu ana kadar 31 resmi maçta görev alan Arjantinli futbolcu, 18 gol atarken, 7 de asist yaptı.

Tecrübeli futbolcu, bu sezon takımının en çok gol atan ve en çok asist yapan ismi konumunda...

Galatasaray formasıyla toplamda 57 resmi maça çıkan Icardı, 41 kez fileleri sarsarken, 15'te gol pası verdi.

56 gole doğrudan etki eden 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla iki senede en çok skor katkısı yapan oyuncu oldu.

Bu sezon uzun süre sakatlıklarla boğuşan Mauro Icardi, ligin 9'uncu haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde topuğundan sakatlanmıştı.

Sonrasında ligde ve Avrupa'da 12 karşılaşmada iğneyle sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, bu süreçte 3'er gol ve asist üretti.

Ligin 18'inci haftasındaki Fenerbahçe derbisinde ise Icardi'nin elmacık kemiğinde kırık oluştu.

4 maçı kaçıran ve Trabzonspor karşılaşmasıyla sahalara geri dönen Arjantinli futbolcu, son 4 lig maçında 1 gol 1 asistle oynadı.

Galatasaray teknik heyeti, tamamen iyileşen Icardi'nin yakın zamanda eski formuna dönmesini hedefliyor.