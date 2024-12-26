Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi için İspanyol medyasında çarpıcı bir transfer haberi yer aldı.

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; Icardi gelecek sezon farklı bir takımın formasına giymeye sıcak bakıyor.

Arjantinli yıldızın çevresinden edilen bilgiye göre, Icardi'nin kendisine gelen teklifleri dinleyeceği iddia edildi.

Icardi'ye Real Betis'in talip olduğu belirtildi. La Liga ekibinin Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona'ya kafa tutacak kaliteli bir santrfor arayışında olduğu vurgulandı.

Galatasaray İcardi’ye alternatif olarak Paris Saint Germain’in 95 milyon euro’luk forveti için devreye girdiği iddia edilmişti.