Lefkoşa'da düzenlenen narkotik operasyonunda, "kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu" suçlamasıyla tutuklanan M.S.B., K.Y.A.A. ve İ.S. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili ifade veren polis memuru Tutku Kızıltaç, 16 Temmuz 2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi'nin aldığı ihbar üzerine zanlıların kaldığı adrese operasyon düzenlendiğini anlattı.

Polis, ekipleri gören M.S.B.'nin kaçmaya çalıştığını ancak makul güç kullanılarak etkisiz hale getirilip tutuklandığını söyledi. Evde yapılan aramada zanlının yatak odasında yaklaşık 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini belirten polis, üç zanlının da gözaltına alındığını ifade etti.

Polis, M.S.B.'nin üzerinde yapılan aramada 100 ABD doları, 80 Euro ve 30 Sterlin bulunduğunu, zanlının verdiği gönüllü ifadede ise uyuşturucu maddeyi 15 Temmuz'da Gönyeli'de bir şahıstan 10 bin TL karşılığında satın aldığını beyan ettiğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı'na, muhafazasında kullanılan naylonun ise Polis Genel Müdürlüğü Parmak İzi Şubesi'ne gönderileceğini söyledi. Ayrıca aranan bir şahıs bulunduğunu, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntülerinin olduğunu belirten polis, zanlıların bir gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, soruşturmanın selameti açısından talebi uygun bularak zanlıların 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.