Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı bölgesinde düzenlenen narkotik operasyonunda uyuşturucu maddeyle bağlantılı olarak tutuklanan A.O.J. ve M.J., yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, soruşturmanın devam etmesi nedeniyle zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi'nin aldığı ihbar üzerine zanlıların ikametgahına operasyon düzenlendiğini belirtti. Evde bulunan M.J. huzurunda yapılan aramada, A.O.J.'ye ait olduğu belirtilen yatak odasında yaklaşık 25 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, ayrıca üzerlerinde uyuşturucu kalıntısı bulunduğuna inanılan makas, çakmak ve naylon parçası ele geçirildi.

Operasyon sırasında A.O.J.'nin de eve gelmesi üzerine her iki zanlı tutuklandı. Polis, A.O.J.'nin ifadesinde uyuşturucu maddeyi 13 Temmuz'da kimliğini bilmediği Sudan uyruklu bir kişiden 240 Euro karşılığında satın aldığını ve bir kısmını kullandığını itiraf ettiğini aktardı.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı'na, diğer emarelerin ise Polis Genel Müdürlüğü Parmak İzi Şubesi'ne gönderildiğini belirten polis, ayrıca alınacak ifadeler ve incelenecek güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğunu ifade ederek ek tutukluluk talebinde bulundu.

Mahkeme, soruşturmanın sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.