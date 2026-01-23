Bakan Oğuz, İslamabad programı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti İslamabad Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel gelişmeler ve kamu yönetimi alanındaki konular ve sorunlar ile iş birliği imkânları ele alındı. Taraflar, dostane ilişkilerin her alanda güçlenerek sürdürülmesi yönündeki ortak iradeyi vurguladı.

KKTC İslamabad Büyükelçiliği’nde “Hayırlı Olsun” Ziyareti

İçişleri Bakanı Oğuz’un bir diğer durağı ise KKTC İslamabad Büyükelçiliği oldu. Bakan Oğuz, yeni hizmet binasına taşınan büyükelçiliği ziyaret ederek, KKTC İslamabad Büyükelçisi Buket Kop’a “hayırlı olsun” temennilerinde bulundu.

Yeni büyükelçilik binasında gerçekleşen görüşmede, KKTC’nin Pakistan nezdindeki temsili, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve gelecekte atılabilecek ortak adımlar değerlendirildi. Bakan Oğuz, KKTC’nin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmaya yönelik diplomatik çalışmaların önemine dikkat çekti.

“İlişkiler Güçlenerek Sürecek”

Görüşmelerin ardından yapılan değerlendirmelerde, hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Pakistan nezdinde yürütülen temasların, KKTC’nin dış ilişkilerini ve kurumsal iş birliğini güçlendirmeye katkı sağladığı ifade edildi. Bakan Oğuz, karşılıklı anlayış ve diyalog zemininde ilişkilerin daha da derinleştirilmesi temennisinde bulundu.