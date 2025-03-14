Prenses Gece Kulübü’nde ölü bulunan Anastasia Melega’nın çalışma statüsüyle ilgili tartışmalar sürüyor. CTP Milletvekili Doğuş Derya, Melega’nın kayıtsız çalıştırıldığını öne sürerek yetkilileri açıklama yapmaya çağırmıştı.

İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Melega’nın daha önce çalışma izniyle KKTC’ye geldiğini, son olarak "ön izinli" statüsünde olduğunu belirtti.

Bakanlık, Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Komisyonu’ndan aldığı bilgilere dayanarak Melega’nın çalışma geçmişini şu şekilde açıkladı:

"04.08.2023 - 24.10.2023 tarihleri arasında Lipstick Gece Kulübü’nde "konsomatris" olarak çalışma izinliydi ve sosyal sigorta yatırımları yapıldı.

28.12.2023 - 27.03.2024 tarihleri arasında yeniden Lipstick Gece Kulübü’nde aynı statüde çalışma izinliydi ve sosyal sigorta yatırımları gerçekleştirildi.

14.02.2025 tarihinde Prenses Gece Kulübü’nde "konsomatris" olarak çalışmak üzere "ön izinli" statüsüyle KKTC’ye giriş yaptı. Bu süreçte sosyal sigorta ve çalışma izni işlemleri devam ediyordu."

Bakanlık ayrıca, Melega’nın yukarıda belirtilen tarihler dışında KKTC’ye giriş çıkış yapmadığını, kendisine herhangi bir izin verilmediğini ve sigorta yatırımı yapılmadığını vurguladı.