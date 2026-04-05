Lefkoşa’da meydana gelen “KKTC’de İzinsiz İkamet Etme” suçundan tutuklanan E.E.U. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ebrar Kiriş, 4 Nisan 2026 tarihinde saat 23.00-23.45 arasında Lefkoşa’da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kampüsü içerisinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin ettikleri arama emrini yerine getirdikleri sırada bina içerisinde bulunan Nijerya uyruklu E.E.U.’nun yapılan muhaceret kontrolünde, KKTC’de 16 Aralık 2022 tarihinden itibaren 1206 gündür ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının ülkede kaçak olarak yaşam sürdüğü süre zarfında ne yaptığının araştırılacağını, ayrıca ihraç işlemleri için yazışmalar yapılması gerektiğini belirterek, ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.