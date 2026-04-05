Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), altyapı çalışmalarını güçlendirmek ve kent genelinde içme suyu hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla Organize Sanayi Bölgesi Kısmi İçme Suyu Şebeke Yenileme İhalesi’ni sonuçlandırdı.

24.99 Milyon TL yatırımla 8 kilometre alana HDPE Boru döşenecek

LTB ile Binbir Construction arasında imzalanan sözleşme kapsamında bölgedeki içme suyu altyapısının daha modern, sağlıklı ve sürdürülebilir hale getirileceği belirtildi. LTB öz kaynakları ile çıkılan ve 24.9 milyon TL (482.898 Euro) bedeli olan ihale kapsamında 180 takvim gününde 8 kilometrelik alana HDPE Boru döşenecek.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sözleşme sonrası yaptığı değerlendirmede Sanayi Bölgesi’nin uzun zamandır ihmal edildiğini ve müdahale edilmediğini belirtti. İlk aşamada hurda araçların kaldırıldığını ve kapsamlı bir temizlik çalışması yapıldığını ifade eden Harmancı, bu sayede bölgenin hem kirlilik yaratan hem de trafiği engelleyen eski araçlardan arındırıldığını söyledi.

Başkan Harmancı, “Şehirlerin gelişimi yeraltından başlar” yaklaşımıyla Sanayi Bölgesi’nin su altyapısını yenileme çalışmalarına başladıklarını kaydetti. Bu kapsamda gerçekleştirilen ihalenin bölgenin yarısından fazlasını kapsadığını belirten Harmancı, çalışmalarla birlikte boruların değiştirileceğini ve yeni abone sayaçlarının takılacağını ifade etti.

Bölgenin önemli sorunlarından biri olan su kaçakları ve kayıplarının bu çalışmalarla azaltılmasının hedeflendiğini vurgulayan Harmancı, sağlanacak su tasarrufu sayesinde projenin zaman içinde kendi maliyetini karşılayabileceğini söyledi. Sanayi Bölgesi’nin çağdaş bir görünüme kavuşması ve altyapısı tamamlanmış örnek bir bölge haline gelmesi için çalışmaların süreceğini belirten Harmancı, bölgede sorumluluğu bulunan devlet daireleri ve ilgili paydaşların da daha somut adımlar atmasının önemine işaret etti.