Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) kampüsü içerisinde meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarruf” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan C.İ.N. ve S.F.O. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili şahadet veren polis memuru Ebrar Kiriş, 4 Nisan 2026 tarihinde saat 23.00-23.45 arasında Lefkoşa’da, UKÜ kampüsü içerisinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emrini yerine getirdiğini söyledi. Kiriş, yatak odasında C.İ.N.’in üzerinde yapılan aramada, giydiği gri renk yeleğin sağ cebindeki sigara paketi içerisinde alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 0,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini ve zanlının suçüstü tutuklandığını aktardı.

Polis, aynı odada yatakta oturur vaziyette bulunan S.F.O.’nun yatağı içerisindeki sigara paketi içinde yapılan aramada ise alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların ifadelerinin teyit ve tekzip edileceğini, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini ifade ederek, ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.