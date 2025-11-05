Bakanlık, Aygün, Mutluyaka, İnönü ve Paşaköy köylerinde toplam 374 parseli kapsayan içme suyu ve yol altyapısı projelerinin ihalelerini sonuçlandırdı.

Aygün Köyü: 16,5 Milyon TL’lik Su Şebekesi Yatırımı

Köyün üç farklı bölgesinde yürütülecek proje, toplam 193 parselin içme ve kullanım suyu şebekesi altyapısını kapsıyor.

16.582.365,67 TL + KDV bedelle ihaleye çıkan projeyi Ceyda Construction Ltd. kazandı. İçişleri Bakanlığı ile mukavele imzalanarak saha çalışmaları resmen başlatıldı.

Mutluyaka Köyü: Yol ve Su Altyapısı Birlikte Güçlenecek

65 parseli kapsayan stabilize yol ve içme suyu altyapısı projesinin ihale bedeli 22.044.431,20 TL + KDV olarak açıklandı.

İhaleyi kazanan Destebaşı Construction Ltd. firmasıyla 04 Kasım 2025 tarihinde sözleşme imzalandı.

Projenin tamamlanmasıyla Mutluyaka’da hem ulaşım hem de su altyapısında önemli iyileşmeler sağlanacak.

İnönü ve Paşaköy: Kırsal Kalkınmada Ortak Atılım

İnönü Köyü’nde stabilize yol ve içme suyu altyapısı, Paşaköy’de ise yalnızca içme suyu altyapısı çalışmaları yürütülecek.

Toplam 116 parseli kapsayan projelerin ihale bedeli 11.484.128,84 TL + KDV olarak belirlendi.

Her iki köy için de ihaleyi Destebaşı Construction Ltd. kazandı ve sözleşmeler 04 Kasım 2025 tarihinde imzalandı.

Kırsalda Yaşam Kalitesi Yükseliyor

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, yürütülen altyapı projelerinin kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artırmayı, yerleşim alanlarını modern standartlara ulaştırmayı ve köylerdeki nüfusun yerinde kalkınmasını teşvik etmeyi hedefledikleri belirtildi.

Bu kapsamda, ilerleyen dönemde diğer kırsal bölgelerde de benzer altyapı yatırımlarının sürdürüleceği ifade edildi.