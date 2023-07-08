Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

07.07.2023 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde Aslanköy dahilinde bulunan Kale Boya önlerinde, Salih ŞAİR (E-27) yönetimindeki KV 535 plakalı salon aracı ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak tarla içerisinde takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam etmektedir.



07.07.2023 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa - İskele Anayolu üzerinde Eyva Çemberi önlerinde, Ayşe EROĞLU (K-44) yönetimindeki UT 556 plakalı aracı ile soldan birinci şerit içerisinde İskele istikametine doğru seyrederken çembere giriş yaptığında dikkatsizce soldan ikinci şeride geçmesi sonucu o esnada gerisinden aynı istikamette ikinci şerit içerisinde süratli ve dikkatsizce seyreden Onur OK (E-43) yönetimindeki JG 357 plakalı aracın sol ön kısmına çarpmıştır. Çarpışmaya müteakip savrulan JG 357 plakalı araç tavanı üzerinde devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan Onur OK kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.