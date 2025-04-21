Başvuru öncesinde Lefkoşa mahkemeler önünde basın açıklaması yapıldı. Disiplin Tüzüğü’ne karşı başlatılan eylemlerde iki öğretmen sendikasına destek veren siyasi parti ve sendika temsilcilerinin de katıldığı basın açıklamasında, CTP'den bazı milletvekilleri de yer aldı.

-Eylem: “Laik eğitim, laik toplum yapımımıza karşı atılan bu adıma bir kez daha ‘geçit yok’ diyoruz”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem konuşmasında, Anayasa ve yasalara aykırı şekilde yapılan tüzüğe karşı hukuki mücadele başlatacaklarını belirterek, “Laik eğitim, laik toplum yapımımıza karşı atılan bu adıma bir kez daha ‘geçit yok’ diyoruz” dedi. Eylem, hukuki ve eylemsel boyutta her türlü türlü mücadeleyi sürdüreceklerini yineledi.

Bu hafta "mücadele ateşinin" bölgelerde yanmaya devam edeceğini hatırlatan KTOEÖS Başkanı Eylem, bu akşam Girne’de, çarşamba Gazimağusa’da, perşembe Güzelyurt’ta, diğer iki gün de Lefkoşa'da olacaklarını kaydetti.

-Bekirpaşa Lisesi’ne ziyaret

İskele Bekirpaşa Lisesi’nde mücadele veren öğretmenlere destek olmak amacıyla örgüt temsilcileriyle birlikte yarın sabah saat 10.00’da okulda olacaklarını duyuran Eylem, saat 08.30’da Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’ndan minibüsün İskele Bekirpaşa Lisesi’ne gitmek üzere hareket edeceğini bildirdi, “Arzu eden basın emekçilerimizi bekliyoruz” dedi.

Bir soru üzerine, hükümetle görüşme yapmadıklarını söyleyen Eylem, başka bir soruya karşılık ise polise yaptığı şikayet sonrası şahsına gelen tehditlerde azalma olduğunu ancak polisin yürüttüğü soruşturma hakkında bilgisi olmadığını ifade etti.

-Maviş: “Kıbrıs Türk toplumunda kadınlar özgürdür. İster kapanır, ister açılır fakat çocuklar kapanmaz”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, toplumsal mutabakat çerçevesinde Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmaya geldiklerini ifade ederek, davaya iyi hazırlandıklarını kaydetti.

“Kıbrıs Türk toplumunda kadınlar özgürdür. İster kapanır, ister açılır fakat çocuklar kapanmaz” diyen Maviş, kız çocuklarını kapatıp, hegemonyasına almak isteyen erkek zihniyetine karşı olduklarını belirtti.

“Sadece yasalar konuşmaz bu toplumda etik de konuşur, ahlak da konuşur” diyen Maviş, laik bir cumhuriyette, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir toplumda kadının, kızların kılık, kıyafet özgürlüğünü erkek politikacıların belirlemesine müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya eleştirilerde bulunan Maviş, Türkiye’deki Sabah Gazetesi’nden bir gazeteciye iki tane makale yazdırıldığını ileri sürdü.

“Sendikaların izlediği siyaset Anavatan’ın izlediği siyasete aykırıdır. Bu yüzden bunlar Türkiye düşmanıdır, bunlar Rumcudur” algısı yaratılmak istendiğini ifade eden Maviş, “Bizim gibi insanlara güneyde de ‘Türk dostu’ derler. Bundan gocunmayız” dedi. Maviş, gündemi değiştirme çabalarının nafile olduğunu kaydetti.

Gazeteci Ayşemden Akın’ın gündeme getirdiği olayların da takiplerinde olduğunu dile getiren KTÖS Genel Sekreteri Maviş, “Bilsin ki yalnız değildir. Biz de bu mücadelede her türlü desteği vereceğiz” diye konuştu.

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu’nun açıklamalarına da değinen Maviş, Rum Ortodoks Kilisesi’nin bugüne kadar neler yaptığını ve niyetini bildiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

“ ‘Kıbrıs Türk toplumu laik ve sekülerdir, devletle, din işleri ayrı bir toplumdur. Bundan gurur duyuyoruz. Kıbrıs Rum toplumu daha muhafazakar, dinine bağlı, dinle, devlet işlerini karıştıran bir toplumdur’ diyeceklerine papazı gündem yapıp, ülkedeki siyaseti değiştireceklerini zannediyorlar, yanılıyorlar.”

“Terazi artık ağır basıyor. Toplum bir tarafta, hükümet bir tarafta” diyen Maviş, geçen hafta Sanayi Odası, Ticaret Odası, Müteahhitler Birliği, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, narenciyeciler, turizmciler, çiftçiler ve hayvan üreticileri ile görüştüklerini söyledi. Maviş, halkın yanında olunması gerektiğini belirtti.

Fotoğrafın bütününe bakılması gerektiğini ifade eden Maviş, “Kıbrıs Türk toplumu ne İngiliz döneminde ne de gettolara kapatıldığı 63-74 döneminde varlığını unutmadı, kimliğini unutmadı, din algısını unutmadı” diye konuştu. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na seslenen Maviş, “Türkiye’de ne varsa, burada da aynısı olmayacak” dedi.

-“23 Nisan günü okullar eylem yerine dönecek… ‘Laik Eğitim, Özgür Gelecek” sloganıyla 23 Nisan’ı kutlayacağız”

23 Nisan günü okulların eylem yerine döneceğini de açıklayan Maviş, “yakasında Atatürk rozeti, beyninde şeriat olanların” etkinliklere, törenlere katılmaması çağrısı yaptı. Maviş, okulların, “Laik Eğitim, Özgür Gelecek” sloganıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayacağını kaydetti.

23 Nisan gecesi ise Gazimağusa Zafer Anıtı’nda buluşacaklarını belirten Burak Maviş, iki öğretmen sendikasının Atatürk’e saygı ve bağlılık yemini olarak anıta çelenk koyup ardından Namık Kemal Meydanı’na yürüyeceklerini belirtti, “Orada bir kez daha haykıracağız, Kıbrıs Türk toplumu laiktir, laik kalacak” dedi.

-Polili

Avukat Öncel Polili de, Disiplin Tüzüğü’yle ilgili ilk davayı açtıklarında tüzüğün geri çekildiğini hatırlattı.

Bugün tüzükte yapılan yeni düzenlemeye karşı dava dosyalayacaklarını belirten Polili, tüzüğün yürütmesinin durdurulması için de ara emri talebinde bulunacaklarını söyledi.

Polili, davanın hazırlanmasına katkı koyan meslektaşları Cansu Nazlı, Tacan Reynar ve Ürün Solyalı’ya da teşekkür etti.