Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, proje çalışması nedeniyle 13.00-15.00 saatleri arasında Mormenekşe köyü, Mormenekşe Ağıllar, Mormenekşe Sanayi bölgesi, Yeniboğaziçi köyünün bir bölümü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Mutluyaka, Mormenekşe Su Kuyuları, Atlılar, Sandallar, eski Tuzla köyü bölgesi, Tuzla girişi karting bölgesi, İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Bedis Plajı, okul yolu, Panayır alanı, Lions Garden, DAÜ Beach Club, Dumica Caesar Apartmanları ve Long Beach bölgesine enerji verilemeyecek.