Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 87. yılı vesilesiyle, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü, saat 08:45’te DAÜ Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören ile andı. DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ve DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü (ADK) iş birliği ile gerçekleştirilen törene, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Prof. Dr. Ali Öztüren ile Akademik, İdari Personel ve öğrenciler katıldı.

Program kapsamında, saat 09.00’da DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından DAÜ ATAUM adına Dr. Devran Kaya tarafından 10 Kasım Bildirisi okundu.

Dr. Devran Kaya konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünün yalnızca bir matem günü değil, onun 57 yıllık hayatını, mücadelesini ve Türk devletine kazandırdıklarını doğru anlamak açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Atatürk’ün yokluk içinde en modern silahlara karşı koyarak bir devri kapatıp yeni bir devri açtığını belirten Dr. Kaya, Atatürk’ün tüm zorluklara rağmen herkesin saygı duyduğu çağdaş bir Cumhuriyet kurduğunu ifade etti. Atatürk ilke ve inkılaplarının Kıbrıslı Türkler tarafından da hiçbir zorlama olmadan benimsendiğini söyleyen Dr. Kaya, büyük önderin mücadele azminin, bizlere yüklediği sorumlulukların ve gösterdiği hedeflerin her daim hatırlanması gerektiğini dile getirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşma gerçekleştiren Prof. Dr. Hasan Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 87. yılında saygı, minnet ve özlemle andıklarını ifade etti. Atatürk’ün yalnızca Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de en önemli liderlerinden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, “Her fani bir gün toprağa karışacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” sözleriyle, Atatürk’ün Cumhuriyet’e ve Türk halkına olan inancını hatırlattı.

10 Kasım’ın sadece bir anma günü değil, aynı zamanda Atatürk’ün bizlere bıraktığı değerleri, ilkeleri ve idealleri yeniden hatırlama ve geleceğe taşıma günü olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, Atatürk’ün bilime, akla ve eğitime verdiği önemin sadece Türk milletine değil, tüm insanlığa ilham kaynağı olduğunu söyledi. “Bizler, Ulu Önder Atatürk’ün çizdiği yolda ilerleyerek Cumhuriyetimizi aklın ve bilimin rehberliğinde, demokrasi ve insan hakları temelinde daima ileriye taşımakla sorumluyuz.” diyen Prof. Dr. Kılıç, Atatürk’ün yolunun geçmişin bir hatırası değil, geleceğin en sağlam pusulası olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Kılıç, konuşmasının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canını feda eden tüm şehitleri rahmetle andı ve Halim Avcıoğlu’nun “Atatürk’ten Son Mektup” adlı şiirinden alıntı yaparak, Mustafa Kemal’i anlamanın onu sadece sözle değil, bilimle, emekle ve üretimle yaşatmak olduğunu dile getirdi.

Program, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma programı kapsamında; DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Atakan Sarı tarafından piyano eşliğinde marşlar seslendirilmesiyle sona erdi.