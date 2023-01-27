8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri Programlarına tercih başvuruları ise 26 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

Bülent Ecevit Anadolu Lise si (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı ise 24 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek.

Kolej Giriş sınavlarının ilk basamağı (KGS-1) yarın; 2’nci basamağı ise (KGS-2) 10 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

KKTC genelinde kamu ve özel okullarda yaklaşık 5 bin 800 öğretmen görev yapıyor.

Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ise 2022-2023 Öğretim Yılı 8 Haziran Perşembe günü karne dağıtımıyla son bulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2022-2023 Öğretim Yılı, 16 Haziran Cuma günü Karne ve Tamamlama Belgelerinin dağıtımıyla sona erecek.

Öğrenciler tatil in ardıdan 16 Şubat Perşembe günü ders başı yapacak.

KTÖS: Eğitim Bakanlığı dini kurslarla ilgili görevini yerine getirmedi

KTÖS: Eğitim Bakanlığı dini kurslarla ilgili görevini yerine getirmedi

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