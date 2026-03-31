IMF ekonomistleri tarafından yayımlanan "Orta Doğu'daki Savaş Enerji, Ticaret ve Finansı Nasıl Etkiliyor?" başlıklı analizde, çatışmaların küresel ekonomiyi farklı şekillerde şekillendirebileceği ancak tüm senaryoların yüksek enflasyon ve düşük büyümeye işaret ettiği vurgulandı.

Sürecin gidişatının çatışmanın süresine, yayılım alanına ve altyapı ile tedarik zincirlerine vereceği hasara bağlı olduğu ifade edildi.

Enerji maliyetleri tırmanışta

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki seçici ablukası nedeniyle enerji maliyetlerinin hızla yükseldiği bildirildi. Dünyanın, Orta Doğulu üreticilerden gelen günlük 20 milyon varile yakın petrol arzından mahrum kaldığına dikkat çekildi.

IMF, özellikle Asya ve Avrupa'daki büyük enerji ithalatçılarının bu maliyet artışından en çok etkilenen kesim olduğunu belirtti.

Gıda güvenliği riski kapıda

Petrol ithalatına bağımlı olan Asya ve Afrika ülkelerinin, ihtiyaç duydukları kaynaklara yüksek fiyatlarla dahi erişmekte zorlandıkları kaydedildi.

Fon, artan gıda ve gübre fiyatlarının halihazırda birçok ülkeyi etkilemeye başladığı uyarısında bulundu. Düşük gelirli ekonomilerin gıda güvenliği riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

IMF, üye ülkelere politika danışmanlığı ve finansal yardım sağlamaya devam ettiğini açıklarken, daha kapsamlı bir değerlendirmenin nisan ortasında Washington'da düzenlenecek IMF ve Dünya Bankası toplantılarında paylaşılacağını duyurdu.