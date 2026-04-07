İncirli, yaşanan gerilimin daha fazla tırmanmaması için net bir adım atılması gerektiğini vurguladı.

“Meclis’in toplanmaması gerektiğini açıkça ilettik”

İncirli, Meclis Başkanı’na mevcut koşullarda Genel Kurul’un toplanmaması gerektiğini açık bir şekilde ifade ettiklerini belirtti. Mevcut atmosferde sağlıklı bir yasama sürecinin yürütülemeyeceğini vurgulayan İncirli, önceliğin gerilimin düşürülmesi olması gerektiğini söyledi.

“Bu gerilimi durdurmanın başka yolu yok”

Yaşanan olayların geldiği noktaya dikkat çeken İncirli, mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını ifade etti. Gerilimin bu şekilde devam etmesinin daha ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirten İncirli, acil bir müdahale gerektiğini dile getirdi.

“Hükümet kararını halkla paylaşmalı”

İncirli, hükümetin artık net bir tutum ortaya koyması gerektiğini belirterek, alınan kararların gecikmeden kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu. Belirsizliğin gerilimi artırdığını ifade eden İncirli, şeffaflığın önemine dikkat çekti.

“Başbakan Üstel ile görüşme yapılacak”

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in de Başbakan Ünal Üstel ile görüşeceğini aktardığını belirten İncirli, sürecin bu görüşmenin ardından netlik kazanmasının beklendiğini söyledi. İncirli, hükümetin açıklama yapmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.