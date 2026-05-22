Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da yer alan törene Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Adalıer, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mehmet Ali Ardıç, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, tören, öğrencilerin ve öğretmenlerin yer aldığı çalışmaların video gösterimiyle başladı.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada ülkedeki iş gücü ihtiyacının yerli insan kaynağıyla karşılanabilmesi için mesleki eğitimin büyük önem taşıdığını belirtti.

Hedeflerinin her yıl yeni bir meslek lisesi açmak olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Çıraklık Eğitim Merkezlerine destek verdiklerini ve yaşam boyu eğitimle meslek edindirme imkanı sağladıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, en büyük hedeflerinden birinin mesleki eğitimi yaygınlaştırmak olduğunu belirterek, “Herkesi meslek sahibi yaparak, ekmeği ülkede kazanmanın önünü açmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Birkaç ay içinde Yeniceköy’de Otomotiv Meslek Lisesi açılacağını açıklayan Çavuşoğlu, gelecek yıl ise Girne’de yeni bir meslek lisesi planlandığını belirtti. Çavuşoğlu, “Bu projeleri yaparken, paydaşlarımızla iş birliğinde, gönül gönüle, kol kola yürümeye devam edeceğiz.” dedi.

Geçmiş yıllarda işverenlerin meslek lisesi mezunlarını yeterli görmediğini ifade eden Çavuşoğlu, bugün ise sektör temsilcilerinin “gelin birlikte çalışalım, çocuklarımızı birlikte yetiştirelim” yaklaşımıyla hareket ettiğini kaydetti.

Yarışmalar sayesinde öğrencilerin özgüven kazandığını ve üretim becerilerinin geliştiğini belirten Çavuşoğlu, meslek lisesi öğrencilerinin Türkiye’deki yarışmalarda elde ettiği başarılara dikkati çekti.

-Hocanın

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ise bu yıl düzenlenen bilgi beceri yarışmalarına katılımın yoğun olduğunu ifade ederek, etkinliklere katkı koyan üniversitelere, sponsorlara ve yarışmaya katılan tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

-Adalıer

UKÜ Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Adalıer ise mart ayında Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde UKÜ tarafından ilk kez düzenlenen Meslek Liseleri Arası Hackathon Yarışması’nın büyük ilgi gördüğüne değinerek, bilgi ve beceri yarışmalarının önemini anlattı.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da yarışmalara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, mesleki eğitimin ülkenin geleceği açısından önem taşıdığını söyledi.

UKÜ Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Adalıer ve DAÜ Rektörü Prof Dr. Hasan Kılıç ayrıca dereceye giren öğrencilere üniversite tarafından yüzde 100’e varan burs imkanları sağlanacağını duyurdu.

Konuşmaların ardından meslek liseleri için özel hazırlanan, söz ve bestesi Erbay Geceyatmaz’a ait olan “Meslek Lisesi Marşı” ilk kez Naciye Aşıksoy tarafından seslendirildi.

Tören, teşekkür plaketleri ve dereceye girenlere hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.

Öğrencilerin çalışmalarının sergilediği organizasyon, 26 ayrı dalda 489 öğrenci, 137 öğretmen ve 156 jüri üyesi ile toplam 782 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Odalar, birlikler, sektörün önde gelen temsilcileri ve üniversitelerin de jüri desteği verdiği yarışmaların bir bölümü DAÜ ile UKÜ sponsorluğunda, üniversitelerin kampüslerinde, diğerleri ise meslek liselerine bağlı atölyelerde yapıldı.