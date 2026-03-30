İncirli, binlerce kişinin alanda olduğunu, on binlercesinin de gelişmeleri takip ettiğini belirterek, ülkede ciddi bir huzursuzluk yaşandığını söyledi.

“Memleketin altı üstüne gelmiş vaziyettedir. Herkes huzursuzdur. Herkes öfkelidir” diyen İncirli, hükümetin ilk günden beri kendi bildiği gibi hareket ettiğini savundu.

“Bu artık halka karşı bir düşmanlıktır”

Hükümetin tutumunu sert sözlerle eleştiren İncirli, “Ama bugün yapmaya çalıştığı artık halka karşı bir düşmanlıktır. Bu kadar nettir. Halk düşmanlığı yapıyor şu anda” ifadelerini kullandı.

Yasa tasarılarının geri çekilmesi çağrısını yineleyen İncirli, sendikaların taleplerinin açık olduğunu ve bu taleplerin hükümete iletildiğini söyledi.

İncirli, Başbakan Ünal Üstel’in ise “biz kararlıyız, bu yasa geçecek” şeklinde yanıt verdiğini aktardı.

“Kan dökülmeye başladı, bunu durdurmak zorundasınız”

Meclis önünde yaşanan müdahalelere de değinen İncirli, polis müdahalesi sonucu yaralananlar olduğunu, biber gazı ve su kullanıldığını söyledi.

“Kan döküldü. Ve bu kan döküldüğü anda biz tekrar harekete geçtik” diyen İncirli, yetkililerle görüşerek yasa tasarılarının geri çekilmesi çağrısını yinelediklerini belirtti.

“Kan dökülmesine izin veremeyiz” ifadelerini kullanan İncirli, hem eylemciler hem de polisler arasında yaralananlar olduğunu kaydetti.

“Bu hükümet bu memleketi yönetemez, derhal istifa etmelidir”

İncirli, yaşananların ardından hükümete istifa çağrısı yaparak, “Bu hükümet bu memleketi yönetemez. Bu kadar nettir. Derhal istifa etmeleri lazım” dedi.

Yasa tasarılarının geri çekilmesi talebini yineleyen İncirli, mücadelenin süreceğini vurgulayarak, “Direnişin sürmesi gerekiyor ve bu yasa tasarlarının geri çekilmesi noktasındaki talebimizi de sürdüreceğiz” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.