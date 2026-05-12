İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, İskele Kaymakamlığı ve belediyenin ev sahipliğinde yapılacak anma töreni saat 10.00’da başlayacak.

Prof. Dr. Serdar Saydam Caddesi’nde İskele - Karpaz ana yolunda bulunan Kayıp Otobüs Anıtı’nda yer alacak tören, anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile devam edecek.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılacağı, şiirlerin okunacağı tören, şehitlerin anısına dua okunmasıyla sona erecek.

-11 şehidin hatıraları İskele’de yaşatılıyor

Yaklaşık 1100 m2’lik bir alan üzerine inşa edilen ve şehitleri temsilen 11 mermer sütunun yerleştirildiği Kayıp Otobüs Anıtı’nda, şehitlerin kimlik bilgilerinin bulunduğu granit kaidelerin yanı sıra 11 şehidin işlerine gitmek için bindikleri ancak "sırra kadem basan" Kayıp Otobüs de siyah granit üzerine işlenen lazer resim olarak yer alıyor.

Kayıp Otobüs Anıtı’ndaki 15m2’lik camekanlı alan ise müze olarak sergileniyor.

Müzede 11 şehidin, katledildikten sonra atıldıkları kuyudan çıkarıldıklarında üzerinde bulunan eşyaları yer alıyor.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde ilk toplu katliam şehitleri olarak tarihe geçen Kayıp Otobüs Şehitleri, 13 Mayıs 1964’te Dikelya İngiliz üslerindeki işlerine giderken otobüsten indirilerek, kurşuna dizilip, kuyuya atılmıştı.