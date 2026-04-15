CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli öncülüğünde gerçekleşen ziyarette, santralde yaşanan patlamanın izleri yerinde incelenirken, zor ve riskli koşullar altında görev yapan emekçilerin durumu da yakından gözlemlendi. Santraldeki mevcut tabloya dikkat çekilerek hem çalışanların güvenliği hem de ülkenin enerji altyapısının sürdürülebilirliği açısından acil adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

Ziyarette, İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi ile milletvekilleri Ceyhun Birinci, Devrim Barçın, Erkut Şahali, Fide Kürşat, Filiz Besim, Salahi Şahiner ve Ürün Solyalı eşlik etti. Ziyarette ayrıca Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ile MYK üyesi Feriha Tel ve CTP Enerji Komitesi üyeleri Kamil Direl, Osman Eminel ve Mehmet Ceylanlı da yer aldı.

Teknecik’te bakım ve yatırım eksikliği krizi

Santral amiri, Teknecik Elektrik Santrali’nde yaşanan sorunları CTP heyetine detaylı şekilde aktardı. Özellikle patlamaların yaşandığı anlarda işçilerin o bölgede bulunmamasının büyük bir şans olduğu belirtilirken, iş kazalarına ilişkin risklere dikkat çekildi. Elektrik enerjisinde yaşanan sorunların önemli ölçüde üretim kaynaklı olduğu ifade edilerek, doğru santral yatırımlarının yapılması ve mevcut santrallerin bakım süreçlerinin zamanında gerçekleştirilmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca elektrik maliyetlerinin son yıllarda ciddi şekilde arttığına işaret edilirken, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin bu maliyetleri yaklaşık 1,5 kat daha artırdığı belirtildi. Teknecik Santrali’nde toplam 5 dizel santralin çalışamaz durumda olduğunu, 2 gaz türbini santralinin ve buhar türbinlerinin de devre dışı kaldığını heyetle paylaştı.

İncirli: Elektrik enerjisinde plansızlığın yarattığı sıkıntılar büyük bir sorun olmaya devam ediyor

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, elektrik enerjisinde plansızlığın yarattığı sıkıntıların, elektrik kesintileri ve maliyet artışları ile çok uzun süredir ülkemizde büyük bir sorun olarak karşımızda durduğuna dikkat çekti. Bu durumun ülkedeki bütün sektörleri olumsuz etkilediğini de belirten İncirli, son dört yıldır her yaz ve kış döneminde düzenli olarak elektrik kesintileri yaşandığını ayrıca her gün basından santrallerin kırıldığına dair yeni haberler duyulduğunu anımsattı.

“Yapılması gereken en önemli şey doğru planlama”

“Tüm bu olumsuz senaryoda yapılması gereken en önemli şey doğru planlamadır. İçinde bulunduğumuz ilkbahar döneminde tüm santrallerin emre amade duruma getirilmesi elzemdir” diyen İncirli, santrallerin operasyonel olarak fizibl şekilde çalıştırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. En ucuz üretim yapan santralin en çok, en pahalı üretim maliyetine sahip olanın ise en az çalıştırılması gerektiğini belirten İncirli, 4 yılda bunları başaramayan bir hükümetten bunu kısa sürede gerçekleştirmesini beklemenin “fazla iyimserlik” olacağını ifade etti ve yapılması zorunlu olanları sıraladı:

1. Elektrik üretiminde günü kurtaran değil, ülkenin ihtiyacını esas alan ciddi ve zorunlu bir planlama anlayışı derhal hayata geçirilmelidir.

2. Tüm santraller, yaz ayları başlamadan önce emre amade, bakımlı ve sürdürülebilir biçimde çalışacak hale getirilmelidir.

3. Arıza, bakım ve yatırım süreçleri ihmal edilmemeli; enerji yönetimi kırılma olduktan sonra değil, risk doğmadan önce yürütülmelidir.

4. En ucuz, çevreci ve sürdürülebilir üretim kaynağını önceleyen, en pahalı üretimi ise zorunlu hallerle sınırlayan akılcı ve teknik bir işletme planı uygulanmalıdır.

5. Yüksek maliyet, dışa bağımlılık ve yeni kesintiler kaçınılmaz hale gelmeden, yerli üretim kapasitesi güçlendirilmeli ve enerji arz güvenliği bugünden sağlanmalıdır.

“Gerekli yatırımlar ile bakım-onarım çalışmalarına öncelik verilecek”

İhalesiz ve güvenilir olmayan yakıt alımlarıyla hem insan hem çevre sağlığının riske atıldığını, mevcut santrallerin de zarar gördüğünü dile getiren İncirli, CTP iktidarında elektrik enerjisinde tüm paydaşlarla istişare içinde doğru planlama yapılacağını söyledi. Şebekeler dahil gerekli yatırımlar ile bakım-onarım çalışmalarına öncelik verileceğini belirten İncirli, Teknecik çalışanlarının sorunlarına karşı izleyici kalmayacaklarını ve sürecin yakın takipçisi olacaklarını vurguladı.