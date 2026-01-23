İncirli, CTP’ye karşı yöneltilen eleştirilere son noktayı koyarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İncirli, “Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, tam bir uzlaşı kültürü içerisinde diyaloğa açık olmayı kendimize hedef olarak koyduk. CTP’nin kendi ilke ve değerleri vardır ve asla vazgeçmeyiz, bu değerler çerçevesinde de siyasetimizi yürütmeye çalışıyoruz” dedi ve kutuplaşmanın sadece statükoya fayda sağladığını söyledi.

“Erken seçim tarihi almak için mücadele sürecek”

CTP Genel Başkanı İncirli, CTP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çok hızlı girdiğini ve ardından da kurultaya gittiğini anımsatarak sırada erken seçim olduğunu söyledi. “Ünal Üstel erken genel seçimden pek söz etmiyor. Tarih için aralık ayı diyor ama aralık ayında yerel seçim var, aynı anda ikisini de yapmak mümkün değil. Dolayısıyla sayın Üstel mümkün olmayan bir şeyi arzu ediyor” diyen İncirli, erken seçim tarihi almak üzere mücadelenin süreceğini vurguladı.

“Ünal Üstel’e yaptığının yanlış olduğunu ilettim. Bu noktadan sonra sorumluluk tamamen UBP’nin”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın sahte diploma aldığı yönünde suçlamalar olduğunu belirten İncirli, “Bu durum göz ardı edilemez. Milletvekiline suç isnadı varsa mutlaka yargılanması gerekir. Biz CTP olarak zamanında dokunulmazlığının kaldırılması için oy kullandık fakat hükümetin oylarıyla kaldırılmadı” dedi. İncirli, buradaki sorunun temsiliyetle ilgili olduğunu ifade ederek Emrah Yeşilırmak’ın AP temsilcisi olarak görevlendirilmesinin doğru olmadığını, bunun toplumda rahatsızlık yarattığını ve kararından vazgeçmesi gerektiğini Ünal Üstel’e ilettiğini ifade etti. “Günün sonunda sorumluluk UBP’nin, çünkü onun görevlendirdiği bir milletvekili” diyen İncirli, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın yargılanması için dokunulmazlığının kaldırılması yönünde CTP’nin oy kullandığını bir kez daha yineledi.

“CTP federasyonla ilgili duruşu asla değişmez, statükoyu savunanlar sözlerimi çarptırdı”

Sıla Usar İncirli, Ankara temasları hakkında değerlendirmelerde bulunarak temasların olağanüstü başarılı geçtiğini dile getirdi. Ziyaretleri kapsamında en çok Ankara’da Kıbrıslı gençlerle bir araya gelmekten etkilendiğini ifade eden İncirli “İnsan, iliklerine kadar değişim gerektiğini hissediyor. Büyük bir tahribat var ve bu en çok gelecek nesilleri etkiliyor” dedi. Ankara temaslarının son gününde gazeteciler ile bir araya gelindiğini anımsatan İncirli, buluşmanın ardından Kıbrıslı Türklerle, Kıbrıs’ın iç siyasetiyle ilgili çok önemli yazılar yazıldığını fakat o masada bulunan gazetecilerden birinin söylenenleri çarpıttığını ifade etti. İncirli, konuyla ilgili gerekli itirazların yapıldığını belirterek “Bunlar kasten yapılan şeyler. Çünkü şu anda ülkemizde bir statüko var ve bu statükoyu canları pahasına korumak isteyen büyük bir grup var. Biz bunların karşısında olanız ve değişmesini savunuyoruz. CTP statükoyu ortadan kaldıracak olandır” dedi. Statükonun sarsılmasını cumhurbaşkanlığı seçimiyle göründüğünü belirten İncirli, hükümetin de statükonun bir parçası olduğunu söyledi ve bu hükümetin halka hizmet için değil çıkar gruplarının faydası için usulsüzlükler ve hukuksuzluklar yaparak var olduğunu söyledi. İncirli “Bu düzeni sarsacak bir iktidarı kurmak için yola çıktık. Bunun önüne geçebilmek için de sözlerimi çarptırdılar.” dedi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde de benzer bir durum yaşandığını, iki toplumlu, iki kesimli siyasi eşitliğe dayalı federal çözümü savunanlara saldırıldığını anımsattı. İncirli, “Bu saldırıları devam ettirmek istiyorlar… Biz onlara Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözümün içeriğiyle ne olduğunu anlattık. Biz onlara federasyonun Kıbrıslı Türkler için ne anlama geldiğini, bölgeye ve Kıbrıs’a nasıl bir fayda sağlayacağını çok net bir şekilde ifade ettik. CTP’nin bu konudaki duruşu asla değişmez” dedi.



“Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla iktidara yürüyoruz”

İncirli, CTP’nin iktidara talip olan ve iktidarı kuracak olan siyasal parti olduğunu ve bunun sorumluluğunu taşıdıklarını ifade ederek “Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, tam bir uzlaşı kültürü içerisinde diyaloğa açık olmayı kendimize hedef olarak koyduk” dedi. “CTP’nin kendi ilke ve değerleri vardır ve asla vazgeçmeyiz, bu değerler çerçevesinde de siyasetimizi yürütmeye çalışıyoruz” şeklinde konuşmasına devam eden Sıla Usar İncirli, kavga ve kutuplaşmanın sadece statükoya fayda sağladığını söyledi. İncirli, “Kavga devam ettiği sürece Kıbrıs sorunu çözülmez, gerçekten adaletli, eşit, özgür, demokratik kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülke kurulamaz” dedi ve CTP’nin hedefini şu ifadelerle özetledi; “Bizim hedefimiz net. Hem Kıbrıs sorunun çözülmesiyle ilgili gerekli adımları atmak hem de memlekete her gün zarar veren, tahrip eden bu hükumetin zihniyetinden kurtulmak”

Kadın bir siyasetçi olarak partisiyle gurur duyduğunu dile getiren CTP Genel Başkanı İncirli, “CTP eşitliği savunan bir parti ve ne kadar sözünün arkasında olduğunu bir kadın genel başkan seçerek ortaya koydu” dedi. Cinsiyet ayrımı yapmadan herkesin sorumluluğunu taşıdığını belirten İncirli, en iyi şekilde partimizi temsil ediyoruz ve partimizi iktidara taşıyacağız dedi ve önemli olanın insanların ihtiyaç duyduğu hizmeti onlara sunabilecek bir hükümetin kurulması olduğunu, bunun için çabaladıklarını vurguladı.

“Kıbrıslı Türklerin görmezden gelinmesi, AB Dönem başkanlığı süresinde daha açık hale geldi”

İncirli, Kıbrıs sorunun çok kapsamlı ve katmanlı bir sorun olduğunu ifade ederek bölgede değişen jeopolitik durumla daha karmaşık hale geldiğini söyledi. “Bizim arzumuz Kıbrıs sorununu müzakereler yoluyla çözülmesi” diyen İncirli, bölgesel gelişmelerin göz ardı edilemeyecek kadar önemli etkenler olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı sırasının Kıbrıs Cumhuriyeti’nde olduğunu ve Hristodulidis’in görkemli açılışlar yaptığını, etkinlikler vaad ettiğini belirten İncirli, yapılacaklar arasında Kıbrıs sorunuyla ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili bir başlık olmadığını söyledi. Esas meselenin bu yapılan çalışmalar içerisinde ‘Kıbrıslı Türklerin nerede olduğu’ noktası olduğuna dikkat çeken İncirli, “Kıbrıslı Türklerin dışlanması ve görmezden gelinmesi AB Dönem başkanlığı süresinde daha açık hale geldi. Yapılan etkinlik ve temaslarda Kıbrıslı Türklerin de olmalı ve AB’nin de Kıbrıslı Türklerle iş birliği yapmakta daha fazla istekli olmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.