-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu dün saat 14.30’da Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da ilk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli 62’inci madde tahtında söz aldı.

Sözlerinin başında Meclis oturumunun geç başlamasını eleştiren İncirli, CTP grubunun 11.00’den itibaren Meclis’te olduğunu söyledi, hükümete seslenerek ‘bu işler böyle yürümez’ ifadelerini kullandı.

Ülkenin her gün karanlığa uyandığını savunan İncirli, ‘bu ülkenin kötülük ve karanlık fırtınası ne zaman bitecek? Her gün birden çok kötü hadise bilgimize geliyor, başımıza adeta bombalar yağıyor” Bunlar ne zaman bitecek?” diye sordu.

Ülkede sahte diploma ve yolsuzluklar zinciri olduğunu belirten İncirli, hükümetin bu konuyu görmezden geldiğini savunarak, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılmamasını eleştirdi.

Bu şekilde davranarak sorunların görmezden gelinemeyeceğini belirten İncirli, kamu vicdanında bu sorunlarla ilgili herkesin yargılandığını ancak, dokunulmazlık kaldırılmayarak gerçekten yargılanmaların önünün kesildiğini belirtti. İncirli, “tüm bu yaşananlarla siyaset güven kaybına uğradı, uğruyor” dedi.

İncirli: Başbakan’dan araştırma ve rapor istiyoruz

Sahte diploma konusunda Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’le ilgili gündeme gelen iddialara da değinen İncirli şunları kaydetti:

“Bu kadar çürümüşlüğü bu ülke hak etmiyor ve kaldırmaz da. Bunlar hafife alınacak meseleler değildir. Biz Sayın Başbakan’dan konuyla ilgili ciddi araştırma ve rapor istiyoruz.”

“Bir an önce erken seçim tarihi vermek zorundasınız”

Sözlerinin devamında erken seçim çağrısı da yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sılar Usar İncirli, hükümetin erken seçimle ilgili kaçacak yeri olmadığını belirterek, bir an önce erken seçim tarihi verilmek zorunda olunduğunu kaydetti. İncirli sözlerinin devamında halkın sokakta ‘sandık nerede?’ diye sorduğunu savundu, halkın da erken seçimden başka bir şey istemediğini söyledi.

“Bu ülkede konuşulması gereken çok şey var”

Ülkede ciddi sorunlar olduğunu vurgulayan İncirli, “halkın alım gücü her geçen gün düşüyor, siz suya zam yapıyorsunuz. Ülkede her gün bir silahlı saldırı yaşanıyor, siz ‘Güney destekliyor’ diyorsunuz. Tıpta uzmanlıkta denetimsizliğin önünü açıyorsunuz. Yeni Ceza Yasası diyorsunuz, basının sesini kesiyorsunuz. Siz, sizin karanlıklarınız konuşulmasın istiyorsunuz. Hayır. Bu ülkede konuşulması gereken çok şey, yapılması gereken ciddi işler vardır” diye konuştu.