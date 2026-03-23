SOS Çocuk Köyü ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) arasında imzalanan protokol kapsamında, geniş kapsamlı yenileme çalışmaları yapılıyor. Çocuklar, yenilenen evleri ve yaşam alanları ile “Yuva” sıcaklığında bir ortamda büyüyecek…

SOS Çocuk Köyü ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) arasında Ağustos ayında imzalanan ve Ekim ayında son şekli verilen iş birliği protokolü kapsamında başlatılan yenileme çalışmaları etap etap sürdürülüyor. 5 yıl süreyle geçerli olacak protokol çerçevesinde, çocukların yaşam alanlarının iyileştirilmesine yönelik kapsamlı bir dönüşüm süreci yürütülmeye başlandı.

KTİMB’den SOS Çocuk Köyü’nde Geniş Kapsamlı Yenileme

Ağustos ayından bu yana yürütülen ilk etap çalışmaları kapsamında önemli iyileştirmeler hayata geçirildi. Bu çerçevede 13 evde bulunan toplam 30 banyonun seramik ve duş kabinleri yenilendi, ihtiyaç duyulan tuvalet ve lavabo değişimleri yapıldı, tüm evlerin iç cepheleri ve kapıları boyandı, çocuk odaları ile oturma alanları tadilattan geçirilerek yeniden boyandı, dış cephelerde gerekli tadilat çalışmaları gerçekleştirildi.

Yapılan tüm bu çalışmaların işçilik ve malzeme giderleri Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) tarafından karşılandı.

İkinci Etapta Sokak Aydınlatmaları ve Kreşler Var

Projenin ikinci aşamasında ise sokak aydınlatmalarının yenilenmesi planlanıyor. Aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, köy içerisindeki kreşte bakım ve tadilat çalışmalarına başlanacak.

Yetkililer, ihtiyaçlar doğrultusunda yenileme çalışmalarının aşama aşama devam edeceğini ve çocukların daha güvenli, sağlıklı ve modern bir yaşam alanına kavuşmasının hedeflendiğini belirtti. Yetkililer, SOS Çocuk Köyü’nde çocukların “Yuva” sıcaklığında hissetmelerine yardımcı olan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ne (KTİMB) verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

SOS Çocuk Köyü Program Müdürü Münür Yücekal: Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’ne (KTİMB) katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir konuda KTİMB’den destek almak bizim için çok anlamlı oldu

SOS Çocuk Köyü Program Müdürü Münür Yücekal, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) ile imzalanan protokol kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Yücekal, “SOS Çocuk Köyü, aile bakımını kaybetmiş çocuklara aile bakımı veren bir kurumdur. SOS Çocuk Köyü, 1991 yılında etap etap yapılmıştır ve 1993 yılında çocuklarımız kalmaya başladı. 33 yıl içerisinde çeşitli tadilatlar yapılmış olsa da, burada sürekli bir yaşam vardır ve tadilat ihtiyaçlarına sürekli gereksinim duymaktayız. Kurumumuz, kendi kendine yeterli olsa da zaman zaman yaşanan ekonomik sıkıntılarda önceliğimiz elimizdeki gücü çocuklarımızın bakımı için kullanıyoruz. Bu nedenle de zaman içerisinde bakım ve tadilatlarda kronikleşen bir takım sıkıntılarımız vardı. Bunun üzerine 2025 yılı başında bir çalışma başlattık ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitler Birliği (KTİMB) bu çağrımıza yanıt vererek, Ağustos ayında bir protokol imzaladı ve çalışmalarımız başladı. Ekim ayında da imzaladığımız protokol ile 5 yıl boyunca ihtiyacımız olacak olan tamir ve tadilat gereksinimlerimizi tüm malzeme ve işçilik giderleri ile birlikte Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) üstlendi” dedi.

İç cepheler boyandı, banyo ve tuvaletlerde kapsamlı değişim yapıldı…

Konuşmasının devamında Yücekal yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, “İlk aşamada 13 evimizin 30 adet banyosu yenilendi. Duşa kabinler, yer küvetleri ve seramikleri yapıldı. Birçok tuvalet, tuvaletlerin iç takımları ve lavabolar değişti. İhtiyaç duyulan musluk ve banyo bataryalarında da yenilemeler yapıldı. 13 evimizin tamamında tüm iç cepheler ve kapılar boyandı. Evlerin dış kısmında da betonarme olan alanlar boyandı” diye konuştu.

Sırada diğer yenileme ve tadilat çalışmaları var

Yücekal, “Çocuklarımıza yakışır sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlayacak bir ortama kavuştuk. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir sonraki aşamada bahçemizdeki aydınlatmalar yenilenecek. Mevcut aydınlatmalar 1991 yılından beri değişmedi. Zaman içerisinde aydınlatmaların demirlerinde yaşanan çürümelerden dolayı devrilme riskleri bulunuyor. Acilen yenilenmesi gerekiyordu. Malzemeler alındı ve bütün aydınlatma direklerini Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin (KTİMB) katkıları ile önümüzdeki günlerde yenileyeceğiz. Daha sonrasında ise anaokulumuzun ihtiyaç duyduğu tamir ve tadilat çalışmalarına başlayacağız.

KTİM, 5 yıl süre ile SOS Çocuk Köyü’nün tüm bakım onarım çalışmalarını üstlendi…

Yücekal, imzalanan protokolüm 5 yıllık bir süreci kapsadığını vurgulayarak, “Bu protokol ile birlikte yapılan yapıldığı gibi kalmayacak. Süreç içerisinde ihtiyaç duyulan tamir ve tadilatlar da Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin desteği ile yapılacak. Hedefimiz ilk etapta yenileme, daha sonrasında da korumak ve bakımları yapmak olacaktır” ifadelerini kullandı.

SOS Çocuk Köyü Program Müdürü Münür Yücekal konuşmasının sonunda SOS Çocuk Köyü’ne verdikleri destekler ve katkılardan dolayı Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ne (KTİMB) teşekkür ederek şöyle konuştu:

“Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’ne (KTİMB) katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok ciddi maliyetler isteyen çalışmalardı bunlar. Bizim kendi bütçemiz ile bunların altından kalkmamız mümkün değildi. Çünkü çocukların temel ihtiyaçları bizim önceliğimiz olduğu için, böyle bir konuda KTİMB’den destek almak bizim için çok anlamlı oldu.

Burada birçok ihtiyacımız var. Her evde 6 çocuğumuz kalıyor. Yıpranma payları normal evlerden daha fazladır. Büyük bir tesisimiz var. Çocuklarımızın daha sağlıklı ve mutlu büyüyebilmeleri için yan tesislere de ihtiyacımız vardır. Saha, oyun alanı, çocuk parkı gibi alanlarımızda da yenileme çalışmaları gerekmektedir. Mevcut sahamızın çevresindeki tellerde ve zeminde bir düzenleme yapılması gerekiyor ki çocuklarımız boş zamanlarını daha verimli bir şekilde değerlendirebilsin. Diğer kurum kuruluş ve duyarlı vatandaşlarımızdan da diğer ihtiyaçlarımız konusunda desteklerini bekliyoruz. Bizim istediğimiz çocukların yaşadıkları ortamı benimsemesi ve kabullenmesidir. Benimsemesi için de onlara bir takım şeyleri sunmamız gerekiyor ki onlar da burayı benimsesin. Siz onlar için bir şey yaptığınızda onlar yapılanları daha çok sahipleniyor ve kendilerini daha mutlu hissediyorlar. Bizim de hedefimiz çocuklarımızın kendilerini daha mutlu hissetmesidir”

SOS Çocuk Köyü Müdürü Bora Liman: Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ne ve paydaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Artık ailemizin bir parçası oldular

SOS Çocuk Köyü Müdürü Bora Liman, verdikleri katkılardan dolayı Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ne (KTİMB) teşekkür ederek, “Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ne ve paydaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Burada bir yaşam var. 64 çocuğumuz ve onlara bakan ebeveynler ile birlikte büyük bir ailemiz var. Evlerin ve köyün içerisindeki tadilatların giderilmesinde ve bundan sonra olacak olan hasarlarda da destek olacakları için Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ne çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki 5 yıllık sürede bize destek olmaları bizim için çok anlamlıdır ve 5 yılın sonunda da bize destek olacaklarına canı gönülden inanıyorum. Artık ailemizin bir parçası oldular. Umarım ailemiz gün geçtikçe büyür. KKTC’deki diğer birliklerden de aynı desteği görmek isteriz ve onların da ailemizin bir parçası olmalarını diliyoruz” ifadelerini kullandı.