Gündem Kıbrıs Özel Haber

Orta Doğu’da tüm şiddeti ile devam eden ABD, İsrail ve İran savaşının etkileri tüm coğrafyayı etkiliyor. Güney Kıbrıs’ta bulunan İngiliz üsleri, İngiltere tarafından ABD’nin kullanımına açılmasıyla birlikte birer hedef haline geldi. Güney Kıbrıs’ta bulunan İran büyükelçisi yaptığı acıkmada üslerin İran’a karşı kullanılmadığı müddetçe bir hedef olmadığını ancak kullanılması durumunda ise İran’ın gerekeni yapacağını kaçınmayacağı ifade ederek, İran’ın tavrını ortaya koydu.

Geçtiğimiz hafta İngiliz üslerinin adayı hedef haline getirmesi ile birlikte Güney Kıbrıs’ta Rum vatandaşlar sokağa dökülerek üsleri protesto etti. Yaşanan savaştan dolayı adada tedirginlik havası hakimken hem Kuzey’de hem de Güney’de üslerin varlığı ve yetkileri tartışma konusu oldu.

Gündem Kıbrıs bölge muhtarlarına İngiliz Üslerinin varlığını ve ada için tehlike olup olmadığını sordu. Gündem Kıbrıs’a konuşan bölge muhtarları, devam eden savaş nedeniyle İngiliz üslerinin adayı açık bir hedef haline getirdiğini söyledi. Üslerin kapanmasının ise mümkün olmadığını söyleyen muhtarlar, üslerin hem egemen toprak olduğunu hem de İngiltere’nin adanın 3 garantöründen biri olması sebebiyle üslerin kapanmasının mümkün olmadığını ifade etti. Muhtarlar, ancak Rum ve Türk tarafının ortak hareket ederek üslerin yetkilerinin sınırlandırılabileceğini söyledi.

Muhtarlar Birliği Başkanı ve Güzelyurt Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz: Orası İngilizlerin koçanlı malıdır. Kendi toprağından nasıl çıkartacaksınız?

Muhtarlar Birliği Başkanı ve Güzelyurt Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz, “Güney’de bulunan İngiliz üsleri zamanında Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın da imzalarıyla İngilizlere verildi. Orası İngilizlerin koçanlı malıdır. Dünyada böyle bir şey var mıdır ki adamları kendi toprağından nasıl çıkartacaksınız? Kendileri gitmek istemediği sürece bu uluslararası hukuka da aykırı bir durumdur. Bu adamların orada bulunma amaçları bellidir. Ancak iyi ilişkiler sürdürülebilir” dedi.

Darbaz, “Türkiye, Yunanistan ve İngiltere, bu adanın garantör devletleridir. Güney Kıbrıs’ın yardım istediği ve adada olan diğer devletleri ne bizi ne de Rumları sevdiklerine inanmıyorum. Umarım ki bu devletlerin buraya gelişinin arka sebebinde kötü bir senaryo yoktur. İngiliz üsleri, ancak ileride adada bir barış olduğu takdirde oradaki asker sayısı hafifletilebilir ve asker oradan çıkar. Sadece sembolik bir asker varlığı olur. Ancak bunlar uzun zaman alır. Adada her iki toplum da menfaatini sağlamak için ciddi anlamda barışın sağlanması gerekir. Şuan ki durumda da İngilizler ile iyi ilişkiler kurmaktan başka yapılabilecek başka bir şey yoktur” ifadelerini kullandı.

Güzelyurt Serhatköy Muhtarı Cavit Sekmen: İngiliz üslerinin kaldırılması mümkün değildir

Güzelyurt Serhatköy Muhtarı Cavit Sekmen, adadan İngiliz üslerinin kaldırılmasının mümkün olmadığını söyleyerek, “İngiliz üslerinin kaldırılması mümkün değildir. Sonuçta onların toprağıdır artık. Ama ada için de büyük tehdittir. Savaştan dolayı üslerin kullanılması adayı büyük tehdit altına sokar. Aynı zamanda da İngiltere garantör ülkedir. O nedenle üslerin kaldırılması imkansızdır. Diğer yandan Türkiye de tüm adanın garantörüdür. Adada her iki tarafın da güvenliğini sağlayacak şekilde hareket etmesi gerekir. Türkiye aynı zamanda bir NATO üyesidir ve adanın güvenliğini sağlamak için NATO’daki gücünü de kullanması gerektiğini düşünüyorum. Şuan bu savaşta Türkiye’nin yürüttüğü politika en doğrusudur” diye konuştu.

Gazimağusa Canbolat Mahallesi Muhtarı Metin Delideniz: Savaş nedeniyle üsler bir tehlike oluşturuyor

Gazimağusa Canbolat Mahallesi Muhtarı Metin Delideniz, İngiliz üslerinin egemen üsler olduğunun altını çizerek, “İngiliz üsleri kapatılamaz. 1960’ta dünya huzurunda yapılan anlaşma ile buralar onlara verilmiştir. Evet, şuan savaş nedeniyle üsler bir tehlike oluşturuyor. Çünkü bu savaşla bizim bir alakamız olmadığı halde, ABD’nin İngiltere’nin müttefiki olması sebebiyle, İngiltere ABD’nin lehine üslerin kullanımına izin verdi ve bizim için tehlike daha da büyüdü. Buradan kalkacak savaş uçaklarının İran’a yapacağı herhangi bir hava saldırısında İran buraya da füze yollayacak. Eğer o füzeler de isabet etmez ve günahsız insanların yaşadığı yerlere düşerse işte o zaman felaket olur. Üslerin mevcut durumu nedeniyle endişe edilmesi gerekir” dedi.

Gazimağusa İnönü Dörtyol Köyü Muhtarı Salih Erel: Eğer rahat durmazlarsa başlarına geleceği biliyorlar. İran’ın şakası yok

Gazimağusa İnönü Dörtyol Köyü Muhtarı Salih Erel, “Halkın güvenliği için ne gerekiyorsa onun yapılmasını istiyoruz. Ne kadar eylem yapılırsa yapılsın bir işe yaramaz. Üsler kaldırılmaz. Ancak halkın can ve mal güvenliği için gereken önlemlerin alınması gerekir. Bugüne kadar ada için üsler bir tehdit oluşturmadı ama eğer rahat durmazlarsa başlarına geleceği biliyorlar. İran’ın şakası yok” ifadelerini kullandı.

Gazimağusa Çanakkale Mahallesi Muhtarı Abbas Mendeli: Üslerin yetkilerini kendi topraklarında sınırlandıramazsın

Gazimağusa Çanakkale Mahallesi Muhtarı Abbas Mendeli, “İngiliz üsleri, İngilizlerin koçanlı malıdır. Ancak devletler arası bir anlaşma olursa kendi rızaları ile gidebilirler. Üslerin yetkilerini de kendi topraklarında sınırlandıramazsın. Sen benim evimde ne yapacağıma karışabilir misin? Hayır. Asıl tehlike Güney’in yaptığı işbirlikleridir. Fransa’ya, Almanya’ya İtalya’ya adaya gelmeleri çin izin vermeseydi bugün hedef haline gelmezdik. Onların hatası yüzünden bugün bu duruma geldik. Ama şimdi de kendi içerinde kavgaya düştüler” diye konuştu.

Girne Lapta Sadrazamköy Muhtarı Yakup Dilek: İngiliz üsleri kaldırılmalıdır ve bu ada için büyük tehlikedir

Girne Lapta Sadrazamköy Muhtarı Yakup Dilek, İngiliz üslerinin bu adadan kaldırılması gerektiğini ifade ederek, “İngiliz üsleri kaldırılmalıdır ve bu ada için büyük tehlikedir. Dünyadaki en tehlikeli insan İngilizlerdir. Hangi taşı kaldırsan altından çıkarlar ama meydanda gözükmezler. 1967’de İngiltere Filistin’i buradan vurdu. Bugün İran’a karşı bu üsleri kullanmayacaklarını diyebilir misiniz? Rum tarafı ve Türk tarafı eğer birlik olur ve isterse İngilizlerin yetkilerini sınırlayabilir” dedi.

Girne Alsancak Ilgaz Köyü Muhtarı Atilla Kaya: Rum tarafı sadece İngilizlere değil, Fransız’a, Alman’a, İtalyan’a, İsrailli’sine hepsine üs verdi

Girne Alsancak Ilgaz Köyü Muhtarı Atilla Kaya, “Rum tarafı sadece İngilizlere değil, Fransız’a, Alman’a, İtalyan’a, İsrailli’sine hepsine üs verdi ve hepsi geldi. Adanın garantör 3 ülkesi Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’dir. Bunlar olmazsa olmazdır ama diğer ülkelerin savaş güçlerinin burada olması sıkıntıdır. İngiltere’nin Güneyy’de bulunan üsleri İran için bir hedeftir çünkü ABD’ye yardım ediyorlar. İran da kendince haklıdır çünkü mütekabiliyet diye bir şey var. ABD ve İsrail uçakları buradan kalkıp İran’ı vurursa ve İran’ın meşru haklarını gasp ederse, İran’da burayı bombalar” diye konuştu.

Lefkoşa Kafesli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eminoğlu: İngilizlerin varlığı Kıbrıs’taki iki halk için de bir tehlikedir

Lefkoşa Kafesli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eminoğlu, İngilizlerin varlığının ada tarihi boyunca hep bir tehlike olduğunu söyleyerek, “İngiliz üslerinin varlığı İngilizlerin varlığı Kıbrıs’taki iki halk için de bir tehlikedir. bugün değil daha önceden de tehlike olmuştur. Bu tehlikeyi hep yaşadık. Kıbrıs’ta bu üslerle ilgili hep sorun yaşandı. Ancak bu üsleri adada n söküp atamayız. İngilizler ve Amerikalılar kendi çıkarları için ülkeleri sömürdürler, giderken de enkaz bıraktılar. Bize de bu üsler kaldı. Üslerin varlığı ada için çok büyü tehlikedir. Rum yönetiminin de büyük hataları var. Güneyi silah deposu yaptı. İtalya, Fransız, Almanya, Fransa hepsi orada. Rumlar Türkiye nefretinden dolayı tehlikeli bir oyun oynadı ve hepimiz tehlikedeyiz. Kıbrıs’ ta her an her şey olabilir. Bu savaş böyle devam ederse Kıbrıs tehlike altındadır. Rumların yaptıkları yüzünden ada barut fıçısına döndü. Umarım ki bu savaş erken zamanda biter” ifadelerini kullandı.

Lefkoşa Mahmutpaşa Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Bebek: 1960 yılında bu topraklar İngilizlere verildi. O nedenle de yetkileri sınırlandırılamaz

Lefkoşa Mahmutpaşa Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Bebek, Orta Doğu’da devam eden savaş nedeniyle İngiliz Üslerinin adayı bir hedef tahtasına dönüştürdüğünü söyleyerek, “Üsler bugün adayı bir hedef haline getirmektedir ve tehlike oluşturmaktadır. Ancak 1960 yılında bu topraklar İngilizlere verildi. O nedenle de yetkileri sınırlandırılamaz. Ancak Rum tarafı ve Türk tarafı birlikte hareket ederse uluslararası kamuoyuna karşı tek ses rahatsızlıklarını dile getirmiş olur ve birlikte hareket edilebildiğini de gösteririz” dedi.