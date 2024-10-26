Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Maliye Bakanlığı’nı ziyaret etti. Maliye Bakanı Özdemir Berova ile gerçekleşen görüşmeye, Başkan Doç. Dr. Abdullah Ekinci, Genel Sekreter Ahmed Erkmen ve yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Ayşe Pekrioğlu Balkıs katıldı.

Ziyaret sırasında Başkan Abdullah Ekinci, yapıların güvenliği için ithal edilen donatı çeliğinin piyasaya girmeden önce denetlenmesi, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası üyelerinin okul güçlendirme projelerinde verdikleri Kontrollük ve Müşavirlik hizmetlerine ait ücretlerin ödenmemesi ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ndeki mühendis kadrosu eksikliği gibi konulara dair görüş ve çözüm önerilerini Berova’ya aktardı.

EKİNCİ, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Mehmet Göze (Asi) Yapı Malzemeleri ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı’nda yapılan testler ve üyelerden gelen şikayetlerin, ülkeye deprem yönetmeliğinde belirtilen standartlara aykırı inşaat demiri ithal edildiğini gösterdiğini ve bu donatıların inşaatlarda kullanılmasının can ve mal güvenliğini tehlikeye attığını vurguladı. KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın bu konudaki hassasiyetine değinen Ekinci, ithal donatıların ülkeye girmeden denetlenmesi için gerekli makine ve personel yatırımını yapmaya hazır olduklarını, Mağusa Serbest Limanı’nda yer tahsis edilip yetki verilmesi durumunda akredite laboratuvar kurarak bu denetimleri ücretsiz yapabileceklerini ifade etti.

Ayrıca, 6 Şubat depremi sonrası Deprem ve Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komisyonu nezdinde başlatılan okul güçlendirme projelerinde, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası üyelerinin verdikleri Kontrollük ve Müşavirlik hizmetlerine ait ücretlerin ödenmediğini belirten Ekinci, Bakan Berova’dan soruna ivedilikle çözüm bulunmasını talep etti.

Maliye Bakanlığı’na bağlı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi teşkilat şemasında mühendis kadrosu bulunmadığına değinen Ekinci, bu durumun üyelerini mağdur ettiğini dile getirdi.

Berova ise, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası yetkililerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, gündeme getirilen sorunların öneminin farkında olduklarını, gerekli mevzuat çalışmalarıyla konulara çözüm getirmeye çalışacaklarını ve iş birliği için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.