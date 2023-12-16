Ülkemizdeki internet servis sağlayıcıları, 4G ile mobil internette yaşanan dijital devrimin ardından çıkılan ihalenin sabit ev internetinde de çağ atlatacağı görüşünde.

KKTC’de bulunan ve neredeyse tümü yerel işletme olan internet servis sağlayıcıları, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, BTHK ve Maliye Bakanlığı’nı tebrik ederek uzun zamandır bekledikleri ihalenin açılmasından ötürü ülkedeki sabit internet sektörünün çok daha ileriye taşınacağını belirtti.

İhale tarihi 10 Ocak

Geçtiğimiz aylarda yapılan GSM 4G ve 5G frekans ihalesi sonrasında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı sabit ev internetinde de devrim yaratacak 4G ve 5G frekans ihalesinin tarihini 10 Ocak 2024 olarak açıkladı.

Merkezi İhale Komisyonu yeni süreci resmen başlatırken, ülkemizde bu alana yatırım yapan yaklaşık 25 şirket kararı memnuniyetle karşıladı.

Ev interneti hızlanacak

İnternet servis sağlayıcıları, ev internetinin hızlanması ve daha stabil bir hale gelmesi için ihalenin devrim niteliğinde olduğunun altını çiziyor.

İhale kararı, ülkemizde yolunda gitmeyen birçok konu içerisinde iyi ve faydalı işlerin de yapılabildiğinin işareti olarak da algılandı.

“Sabit ev interneti sağlayıcılarının beklediği haber”

Açıklamada ülkemizde BTHK onaylı 25 üzerinde sabit ev interneti sağlayıcısının olduğu ve tamamının merakla beklediği ihale sürecinin netleştiği belirtildi.

Sabit ev interneti sağlayıcıları, “yıllardır GSM firmaları ile aramızda haksız bir rekabet vardı. Bu ihale ile, rekabet ortamı yeniden düzenlenirken, devlet de herkese eşit mesafede olduğunu gösterdi. İhale süreci ile en sonunda devletin bizi de düşündüğünü gördük” diye konuştu.

Sağlayıcılar, ihale hakkında mutlu ve umutlu olduklarını ifade etti.

Yıllardır bazı odakların bu tarz ihalelerin önüne geçerek lokal internet servis saglayıcılarının daha modern bir teknolojiye geçmesini engellediğini belirterek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bu kararı ile artık daha iyi rekabet şartlarına kavuşacaklarını söyledi.

“Devletimiz iradesini gösterdi”

KKTC ISP Yetkilileri, devletin irade göstererek yerli firmalarını ve KKTC’li firma sahiplerini de rekabet için geliştirdiğini kaydederek, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yerli yatırımcıların uluslararası GSM şirketleri ile rekabet edebilmesini sağlayacak bir karar aldı. Bu nedenle bakanlığımızı tebrik ediyoruz. Bu karardan dolayı mutluyuz ve devlete olan güvenimizin tazelendiğini söylemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.