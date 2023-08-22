Ülkede yok olmaya yüz tutmuş kozacılık ve ipek dokuma geleneğinin yeniden canlanmasını amaçlayan proje kapsamında, Kıbrıs ipek böceğinden elde edilen kaliteli ipeklerle, tasarımı yapılıp üretilen ürünlerin iç piyasa, dış piyasa ve turiste yönelik aranır ve ekonomik getirisi yüksek bir ürün olarak marka değeri yaratılması hedefleniyor. Bu çerçevede Akçay’da ipekböceği çiftliği kurulurken ürünler de Kozada markası altında tasarlanıyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın açılış konuşmalarını yaptığı lansmanda, projenin nasıl hayata geçtiğini anlatan bir video gösterildi. Açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar tarafından, projeye emek verenlere teşekkür plaketi ve belgesi takdim edildi.

Kozada markası altında, ipek böceği kozasından tamamen doğal içeriklerle üretilen, bebek kıyafetleri, şal, fular gibi ürünlerin yer aldığı standın açılışı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar tarafından yapıldı.

Tasarımcı Münüse Ağagil ürünleri tanıtarak, ürünlerin içeriğinin doğal olduğunu, nakışlar, el işleri, koza ile süslemelerin yapılacağını söyledi.

-Sibel Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, "Bu projeyle, emeğin, çalışmanın, inanmanın ve geçmiş tarihin kültürel değerlerinin yeniden, tasarım bakış açısıyla ve kadın emeğiyle harmanlanarak tamamıyla doğal ürünler kullanılarak Kuzey Kıbrıs’ın ürünü haline gelebileceğinin görüldüğünü" belirtti.

Tatar, “Çalışmanın ve yaptığın işe inanmanın sonucunda üretebileceğimizi ve kazanabileceğimizi göreceğiz. Haydi Kuzey Kıbrıs bu ürünü sen hayata geçirdin, daha nicelerini yapabilirsin. Üreten ve kazanan Kuzey Kıbrıs’a” dedi.

Kıbrıs Türk İşlemelerini Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Dervişe Çeliker’in ipekçiliği canlandırma önerisi üzerine yaptıkları araştırma ve toplantılarla projenin temellerinin atıldığını söyleyen Tatar, yaktığı kıvılcımla bu projenin bu noktaya gelmesine sebep olan Çeliker'e teşekkür etti.

Sibel Tatar, projenin farklı aşamalarında katkı sunan Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, tasarımcı Münüse Ağagil, Akçay Köy Kadın Kursu öğretmenlerine, Zeytinağacı Yardım Derneği’ne, ipek böceğinin gen araştırmalarını sürdüren Prof. Dr. Özge Özden’e ve emek veren herkese teşekkürlerini iletti.

-Ersin Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşinin girişimiyle yapılan lansmanda bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, değerli ve kıymetli çalışmalar yapıldığına işaret ederek, eşi Sibel Tatar ve tüm ekibe teşekkür etti.

Kıbrıs Türkü'nün bu topraklarda geçmişten gelen kültürel varlığı, çalışmaları, ürettikleri bulunduğunu dile getiren Tatar, bu değerlere sahip çıkarak, geleceğe genç nesillere taşımanın en büyük mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Çalışma ve üretmenin esas olduğuna vurgu yapan Tatar, bunların olabilmesi için eğitimli, kendine güvenen, ekip ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde çalışmanın önemini vurguladı.

Tatar, şu ifadeleri kullandı:

“KKTC’nin bir cazibe merkezi olması için alt ve üst yapısıyla her türlü uluslararası temasıyla, üzerimizde oynanan çeşitli, farklı, acımasız oyunlara rağmen engellemelere, kısıtlamalara, bizleri bu dünyadan kopartmak için karşı taraftaki zihniyete karşı bizim cevabımız; Biz varız, var olacağız. Çünkü biz üretiyoruz, düşünüyoruz, biz dünyalıyız”

Geçmişten gelen, bu ülkedeki varlığın esası olan kültürel dayanağın üretime dönüştürülmesinin refah ve mutluluk da getireceğine işaret eden Tatar, milli değerleri taşıyarak, çalışarak, üreterek, KKTC’yi tüm dünyaya tanıtmanın önemli olduğunu kaydetti.

Tatar, Pile’de yaşananlara değindiği konuşmasında, “Pile’deki insanlarımızın sadece kendi bölgelerine ulaşabilmesi için yıllardan beri yaşadıkları mağduriyeti yol çalışmasıyla onların oraya intikalini bile çok görenlere bizim tek söyleyeceğimiz: Biz varız. Var olmaya devam edeceğiz. Biz bu topraklarda iki eşit halkın bir tanesiyiz. O iki eşit halkın bir tanesi Kıbrıs Türk halkı, özden gelen egemenlik hakkı ile var olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, halkın, kadınların, gençlerin ve gelecek kuşakların azmi ve kararlılığıyla var olmaya devam edileceğini ve engellerin aşılacağını söyledi.