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Kıbrıs İpek Koza Günleri’nin 18’ncisinde Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi nedeniyle konser, folklor gibi sahne etkinliklerine yer verilmeyecek.

Organizasyon günleri 10:00-20:00 arasında, Baldöken Otopark ile etkinlik alanı arasında ücretsiz toplu taşıma yapılacak.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi, Yeşil Barış Hareketi, Beylerbeyi Muhtarlığı iş birliğinde ve KKTC Telsim İletişim Sponsorluğunda düzenlenecek olan etkinliğin açılışı 6 Mayıs Cumartesi 14:00’te yapılacak.

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