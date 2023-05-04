Yarın akşam Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda 23 Nisan konseri verilecek Yarın akşam Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda 23 Nisan konseri verilecek

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi, Yeşil Barış Hareketi, Beylerbeyi Muhtarlığı iş birliğinde ve KKTC Telsim İletişim Sponsorluğunda düzenlenecek olan etkinliğin açılışı 6 Mayıs Cumartesi 14:00’te yapılacak.

Etkinlik programında sergi, çeşitli sunumlar, stantlar, şiir dinletileri, elişi çalışmaları, fidan dikimi, müzik dinletileri bulunuyor.

Organizasyon günleri 10:00-20:00 arasında, Baldöken Otopark ile etkinlik alanı arasında ücretsiz toplu taşıma yapılacak.

Kıbrıs İpek Koza Günleri’nin 18’ncisinde Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi nedeniyle konser, folklor gibi sahne etkinliklerine yer verilmeyecek. 